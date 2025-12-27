研究：印度2040年將成全球第三大經濟體 中國2045年超越美國奪冠

英國研究預測，中國將於2045年超越美國成為全球最大經濟體。圖為上海外灘資料照片。路透社



英國顧問公司經濟和商業研究中心（CEBR）近日公布2040年全球經濟體排名預測。印度將超越德國成為第三大經濟體，而中國則可望提早於2045年超越美國成為全球之冠。

英國商業週刊《Business Matters》週五（12/26）報導，CEBR近日公布一項最新預測報告指出，若以名目GDP計算，2040年的前5大經濟體依序為：美國、中國、印度、德國和英國。

報告說，美國GDP將在2040年達到53兆美元，而中國的GDP將達到48兆美元，和美國的距離將進一步拉近。若以購買力平價（PPP）衡量、並對物價水準與匯率進行調整後，中國已經超越美國。CEBR在最新的報告指出，中國的GDP預計會在2045年超越美國，成為全球第一大經濟體，速度快於先前預期。

根據預測，日本將在2040年被擠下前五大經濟體名單，由英國取代，而印度則將超越德國成為第三大，緊追中國之後。

CEBR執行長斯克洛（Nina Skero）表示，全球經濟實力正「逐漸平衡」，發展動能從債務高舉的西方經濟體轉向成長迅速的亞洲和全球南方國家。斯克洛同時指出，印尼將在2030年初期擠進前10大經濟體。

但CEBR同時警，全球經濟在短期內面臨嚴峻考驗：貿易壁壘升高、公共債務水準偏高，以及已開發經濟體人口老化等。明年的全球經濟成長率預計將放緩至2.5%左右。

