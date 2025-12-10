研究：小丑魚縮小體型對抗暖化 存活率估提高78%

看到橙白相間的小丑魚，許多人都會聯想起動畫電影《海底總動員》的尼莫。一項最新研究發現，尼莫的同類為了對抗暖化引發的熱浪，會把自己的體型變小變短。英國科學家是在2023年2月到8月間在巴布亞紐幾內亞的金貝灣進行調查，他們定期測量海水溫度和134隻小丑魚身體的長度，結果令人大吃一驚。

英國新堡大學研究人員露格表示，「我們的小丑魚體型縮小，這非常令人驚訝，所以我們持續追蹤牠們，結果發現牠們經歷了一次嚴重的熱浪，海葵周圍的水溫非常熱，比正常情況高出約攝氏4度，許多魚的體型都縮小了。」

研究人員指出，當時全球正經歷第四次珊瑚白化事件，高達101隻，約四分之三的小丑魚，身形至少曾經縮小1次。研究發現，曾多次縮小的魚最後都存活下來了，即使只縮小一次，存活率也提高了78%。

科學家目前並不清楚小丑魚如何把自己變小，但是在聖嬰現象將加拉巴哥群島的海水變暖期間，海鬣蜥就靠著再吸收自己的骨骼而縮小，推測小丑魚可能也是類似機制，必須再進行更多研究，才能解開這個謎團。

但令人擔心的是，多數海洋生物不具有小丑魚如此高的適應力，美國另一項研究發現，佛州沿岸極度瀕危的鹿角珊瑚和麋角珊瑚，在2023年的熱浪來襲時，已瀕臨功能性滅絕。

海洋生物學家伏爾德指出，「沒有鹿角珊瑚和麋角珊瑚，加勒比海珊瑚礁就失去了意義，所以我們正進入一個完全未知的領域，只能盡力而為。」

研究人員表示，要讓鹿角珊瑚和麋角珊瑚在佛州南部重新生長，恐怕需要一項突破性的計劃。而無論是白化死亡的珊瑚，還是體型縮小的尼莫，無疑都是在對人類發出氣候變遷的警訊。

