研究：戒菸者記憶力、語言能力退化減緩！戒10年失智風險與從未吸菸者相似

【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】戒菸永遠不嫌晚！吸菸先前已被列為失智症風險因子之一，英國倫敦大學學院一項涵蓋近萬人的最新研究發現，與持續吸菸者相比，戒菸者在記憶力、語言能力的退化速度都觀察到減緩。研究結果也與過去研究一致，也就是戒菸達10年或以上，罹患失智症風險可與從未吸菸者相當。

英國近萬人研究比較 戒菸者認知表現更佳

綜合《衛報》、《每日郵報》報導，英國倫敦大學學院團隊分析英國、美國及其他10個歐洲國家共9,436名40歲以上成人長達18年的資料。結果顯示，與持續吸菸者相比，戒菸者的「語言流暢性」退化速度下降近5成，記憶力衰退的速度也減緩約2成。研究結果進一步證實，戒菸後老化帶來的認知能力下降速度減緩，可能有助於預防失智症的發生。

雖然一開始兩組人認知表現差異不大，但隨著時間拉長，後續發現戒菸組在認知能力評估中表現更佳。本次研究和過去研究結果一致，65歲及以上的成年人，如果在44歲或更早的時候戒菸，其認知評估優於持續吸菸者，且戒菸10年或更長時間後，曾經吸菸者和從未吸菸者罹患失智症的風險相似。這項研究刊登於國際期刊《刺胳針健康長壽》（The Lancet Healthy Longevity）期刊。

戒菸與認知健康有正向關聯 盼成為老年人戒菸動力

領導研究的英國倫敦大學學院流行病學與公共衛生系Mikaela Bloomberg高級研究員指出，過去研究早已證實晚年戒菸可改善身體狀況，本次研究進一步表明，即使到了50歲或更晚才戒菸，可能仍有助於長期維持認知健康，戒菸永遠不晚。

英國阿茲海默症研究機構（Alzheimer’s Research UK）研究主管Julia Dudley博士提醒，吸菸者的認知退化較快，不代表必然會發展成失智症，兩組參與者的社會經濟背景、飲酒習慣等因素，可能對結果造成一定影響。研究團隊也強調，研究顯示戒菸與認知健康之間存在正向關聯，但並非直接的因果關係，不過老年吸菸者通常比年輕族群更不願意嘗試戒菸，這次的發現或許可成為戒菸的動力。

吸菸列失智症風險因子 改善生活助預防

根據《刺胳針》失智症委員會2024年報告指出，吸菸為失智症的14項可控風險因子之一，其他包括憂鬱症、過量飲酒、聽力受損與高膽固醇等。該報告說明，吸菸被認為會導致神經退化性疾病，可能原因包括向大腦供氧的血管受影響，也包括引起慢性發炎和透過氧化壓力直接損害腦細胞。英國阿茲海默症協會研究與創新副主任Richard Oakley博士表示，若能在生活中積極改變這些習慣，戒菸、保持規律運動、均衡飲食及減少飲酒，皆能有助降低失智風險。

英國拒菸團體「吸菸與健康行動」（ASH）Caroline Cerny副執行長則指出，這項研究說明了「在任何年齡戒菸都值得」，尤其在中年時期，趁著認知能力下降的許多症狀還沒有出​​現，更應及早戒菸，也凸顯了在戒菸服務上持續投入資源的必要性。

健康醫療網提醒您：吸菸有害健康！

