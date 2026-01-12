研究：是否實踐永續行動 大腦是關鍵

國立成功大學社科院心理系與經濟系的研究團隊最新研究發現，是否做出永續行動，很有可能與個人價值觀、情感與道德觀評估有關。專家建議，環境教育若能從個人的生命經驗出發，引導大眾回想過去具體的環保或浪費行為，更能喚起深層的情緒共鳴與身分認同，可能可以讓人們意識到過往行為與理想自我形象之間的落差，進而激發出發自內心的改變動力與環境責任感。

研究顯示，在台灣，少用一次性塑膠、多搭公車等永續行為，相較於歐洲民眾，我們似乎還沒把這類行為內化成具有高度價值的個人目標。參與研究的一般大學生，他們的大腦活動顯示，過去與未來是否執行永續行為，反而與情緒與道德判斷有極高的關聯性。通訊作者為成功大學心理學系教授龔俊嘉，研究也於去年十二月發表於國際期刊《Royal Society Open Science》。

在這項在成大心智影像中心進行的研究中，研究團隊邀請五十位大學生躺入功能性磁振造影儀器（fMRI）中，請他們看著像是「使用環保餐具」或「燃燒紙錢」等圖片，想像自己「未來」有多想要去做這些事，或是回想「過去」有多常做這些事。

研究發現了一個有趣的文化與族群差異：過去研究發現，當歐洲的民眾思考永續行為時，大腦中負責判斷「價值」的區域（腹內側前額葉，vmPFC）會像看到獎勵一樣活化，表示做出永續行為對他們的個人價值感是高的；但在台灣學生的腦中，這個區域卻顯得相對「無感」，甚至受到抑制。這代表對一般大眾來說，永續行為還沒有成為一種直覺性的「高價值」渴望。

那麼，如果不是為了價值，大腦是靠什麼來決定要不要做永續行動呢？研究團隊發現了兩個替代機制。第一個是靠「直覺感受」來分辨，研究發現掌管情緒與感官整合的「腦島」（insula）扮演了關鍵角色。無論是回想過去還是規劃未來，我們的大腦主要是依賴「情緒感受」來分辨這個行為是否永續，就像是一種直覺導航。

第二是依靠「道德反省」來確認，當回想自己過去做了多少永續行為時，大腦中負責自我概念的「後扣帶迴」（PCC）會特別活躍。這顯示在判斷自己過去是否是一個環保的人，參與的腦區也是負責道德感的腦區，顯示個人「道德態度」與「環保責任」的高度重疊。

台灣科技媒體中心（SMC）解析此研究並邀中央大學認知神經科學研究所副教授張智宏說明其重要性。張智宏解析，結果顯示，受試者普遍承認在「過去」較常從事非永續行為，但在思考「未來」時，則展現出更強烈的執行永續行為意願。而當受試者思考未來要「減少」不環保行為時，大腦的控制中心會主動抑制與舊習慣相關的記憶檢索，就像是踩下煞車以避免重蹈覆轍。

研究的受試者全數為平均年齡約二十三歲的大學生，其相對單一的教育背景與生活經驗，可能無法代表社會大眾的多元階層。其次，功能性磁振造影的實驗環境封閉且受控，受試者未必能完全反映在真實生活中的決策行為。最後，關於永續行為心理歷程的評估，完全依賴受試者的自我報告，這可能會受記憶偏差或社會期許影響而產生主觀誤差。研究發現，當人們模擬未來的永續行為時，大腦會主動發送訊號，以阻斷回想起過往的非永續習慣。因此，政策宣導不應僅止於空泛的口號，而應引導民眾設定具體且可執行的未來目標（如設定每週減少塑膠用量的具體數字），並將舊習慣明確定義為需要被主動抑制的對象。