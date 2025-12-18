研究：晚年維持高認知活動 失智症狀平均延後5年！

每週運動150分鐘 醫師:增加腦血流 保腦力更久 (圖/TVBS)

發表於 2021 年神經學的研究，追蹤近 兩千名長者，發現晚年保持高度認知活動--如閱讀 寫作 玩益智遊戲的人，即便大腦開始出現病變，失智症狀的發作時間，可平均延後五年。可知大腦具有可塑性，透過新的學習與環境刺激，海馬迴與嗅球仍能生成新的神經連結。

成大醫院神經部主治醫師 洪煒斌表示好的認知儲備可幫忙維持正常認知功能。要強化這套備用機制，單調的重複是不夠的，大腦喜歡新鮮感與互動。可以執行的做法有，首先是挑戰新事物，學習外語、練習樂器、或嘗試未做過的手工藝，迫使大腦建立新的迴路。其次為社交連結。

東元綜合醫院神經內科主治醫師林孟昕指出身體的器官，會隨著年齡老化而自然退化，大腦也不例外，但是科學研究顯示，大腦具有神經可塑性，我們可以透過訓練他增加我們的認知存款，那未來我們年齡增長也能夠維持認知功能。比較好這樣子，規律的運動，運動不只可以訓練肌肉，也能增加大腦的血流量，帶來氧氣和重要的營養，那能夠活化神經生長因子，建議每週至少150分鐘中等強度運動，可以刺激腦部。

提早建立儲備抗老的觀念，不僅是預防老年失智的重要策略，也有助於延緩疾病進展、降低惡化速度。

彰化秀傳醫院神經內科主治醫師黃文謙表示即使是有阿茲海默症患者，如果他今天認知功能的整體生活水平功能是比較高的情況下，然後有接觸定期的聚會、定期的刺激。那他本身惡化到影響他的日常生活的時間可能會比較晚，雖然有得病，但是他整體到真的惡化到生活無法自理的狀況的話，整體的時間也許可以，拉長數月或甚至是數年之久。

高雄秀傳醫院神經內科主治醫師 許書瑜表示因為記憶力不好前來診間求診，那這一些人有的是年紀比較輕的年輕朋友，那有的是年紀比較大的長輩，那一般來說這個失智症這件事情，是年紀比較大的長輩會去得到的。

均衡營養的飲食對維持健康是非常重要的，尤其對老年人而言，更是影響能不能獨立生活的關鍵。因為隨著年齡增加，身體的肌肉量會逐漸流失、骨質也變得更脆弱，若蛋白質、鈣質、維生素D等攝取不足，容易出現肌少症、跌倒與骨折風險上升。

中山醫學大學營養學系兼任助理教授 廖誼青進一步指出，多項關於飲食營養與老化，及認知衰退之間的研究指出，富含抗氧化劑和抗發炎成分，例如水果 堅果 蔬菜和魚類的飲食，可能有助於減緩與年齡相關的認知衰退，並降低多種神經退化性疾病的風險。

中山醫學大學營養學系兼任助理教授 廖誼青表示缺乏維生素與礦物質等微量營養素也可能導致大腦功能受損，平衡攝取巨量和微量營養素能正面影響腸道菌群-腸-腦軸功能，進而改善大腦認知能力，特別是對於高齡者族群。

專家指出未來若能更深入了解巨量與微量營養素作用於大腦，將有助於發展 最佳化大腦功能， 預防或治療神經退化疾病，改善其它與老化相關的病症。

