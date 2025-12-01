研究：核動力貨櫃船年省六千八百萬美元成本
根據英國航運相關網站引述，一份最新產業研究報告指出，核能動力貨櫃船具備大幅降低營運成本、消除溫室氣體排放並縮短航程時間的潛力，未來將為船公司與租船業者帶來明顯競爭優勢。
報告指出，核能貨櫃船可完全消除船舶最大營運成本，每年高達五千萬美元燃油費，同時減少約一千八百萬美元的碳排放成本。以一艘一萬五千TEU級核能貨櫃船為例，在航速維持二十五節（較傳統船舶快三十九％）情況下，其年運載能力可提升三十八％。此優勢來自每年可多完成六點三趟航程（傳統船舶為五趟）及因免除油槽與油供系統所增加的五％貨櫃空間。
這份由英國勞氏船級社（Lloyd’s Register）與能源研究機構Lucid-Catalyst為Seaspan Corporation Pte. Ltd.所完成的報告，深入分析小型模組化反應爐（SMR）導入貨櫃船隊的技術可行性、經濟效益與監管條件。研究中也評估若相關需求獲滿足，核能動力將為業者創造整體價值。
報告指出，如能透過跨產業聯盟建置以需求為導向的供應鏈與採購策略，將能大幅提升SMR商業化成功率。
研究估計，若業界在十至十五年間承諾採購超過一千套反應爐，SMR製造成本可望降至每瓩七百五十至一千美元，遠低於傳統核電技術，並可納入船舶例行乾塢維修週期。每套反應爐可連續運轉約五年才需燃料補充，明顯降低停機時間且不依賴全球加油網絡。
研究顯示，如啟動密集研發計畫，核能推進系統最快可在四年內達到商業準備階段，總系統成本可降至每瓩四千美元以下，燃料成本則低於每兆瓦時五十美元。市場模型顯示，到二○五○年全球核能船舶裝置容量可能達四十至九十GW，取決於國際監管進展與產業採用速度。
報告並提出，打造具競爭力供應鏈的最佳做法，包括避免單一供應商綁定、促進技術與價格競爭及以「反應爐租賃」或「燃料租賃」等創新商業模式，協助船東降低前期投資壓力，維持安全與法規遵循。
此次研究為三個階段計畫中的第一階段，後續將導入概念設計與監管準備，包括與造船廠、港口主管機關及核能監管單位合作；最終階段則將制定具體的推行路線圖，涵蓋風險管理、認證與大型部署策略。
勞氏船級社核能技術與替代燃料高級工程師Meg Dowling表示，海運能源轉型需要具規模性與長期性的解決方法，而核能動力不僅可完全去碳化，也能帶來改變產業經濟結構的契機。此研究成果為航運業界提供一條邁向安全、商業可行且零排放航運的明確路徑。
Seaspan科技長Peter Jackson則表示，小型模組化反應爐具備多項優點，雖然仍面臨挑戰，但隨著研究進程，核能貨櫃船在安全性、經濟性與零排放方面，未來可望真正投入商業運作。
Lucid Catalyst管理合夥人Eric Ingersoll認為，核能將徹底重塑航運經濟，不僅在排放上領先，更可在性能與成本上超越所有傳統與綠色燃料船隊。關鍵在於透過產業聯盟整合供應鏈，降低成本，使核能成為船東與租方最具經濟吸引力的選擇。
