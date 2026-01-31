研究：格陵蘭冰層「黑化」 藻類大量繁殖加速融冰

（中央社紐約30日綜合外電報導）當前氣候暖化不斷侵蝕覆蓋格陵蘭大部分面積冰層之際，兩項最新研究指出，藻類大量繁殖並形成「黑暗區」加速當地冰層融化，恐在此過程推升全球海平面。

兩項研究分別發現，風勢捲起格陵蘭岩石表面富含磷的塵土並吹送到冰層上，成為藻類繁殖的養分來源；原本就被封存在冰層內不同層的其他營養元素，則隨融冰而釋出。

紐約時報指出，白色冰面出現「黑色斑塊」正是藻類大量繁殖處，這會削弱冰層反射太陽熱能的能力，從而加快融化速度。隨地景逐漸解凍，更多養分又會從新裸露的地表與冰層深處釋出，形成循環讓藻類持續擴散。

科研顯示格陵蘭冰蓋確有完全消失的可能，屆時全球海平面可能暴漲7公尺，威脅世界各地的沿海城市。

這次兩份新研究的其中一份1月13日發表於「環境科學與科技期刊」（Environmental Science and Technology）。論文第一作者、加拿大滑鐵盧大學助理教授麥考臣（Jenine McCutcheon）發現，格陵蘭西南部地區融冰後的逕流有13%是藻類所致，是融化速度最快的區域之一，也是冰層「黑化」的一大所在。

之前她2021年一份在當地的研究得知，這些冰面的黑化區是塵土中磷元素滋養藻類大量繁殖所形成。她在這次的最新研究進一步指出，這些塵土很可能來自格陵蘭邊緣一條相對狹窄的裸露地帶，藉風勢吹向內陸。

另一1月28日刊於自然通訊（Nature Communications）期刊的研究指出，這些隨風散播的養分很可能隨每年冬天降雪與結冰過程而嵌入每一層冰雪內。研究人員發現，在北極夏季冰層融化時會釋出磷與氮，成為藻類的養分來源。

主持這份研究的丹麥阿爾胡斯大學（Aarhus University）博士後研究員歐立瓦斯（Beatriz Olivas）說：「這項發現令人振奮，因為我們對冰面上藻類生長的控制因素其實所知甚少。」研究團隊驚訝地發現，即便是存在於冰層深處、極微量的養分，也足以維持藻類生長。

採礦與鑽探活動則可能釋放其他顆粒物，例如工業煤煙，這些物質同樣會使冰層變暗，進一步加速融化。

同時參與這兩篇研究的德國地球科學研究中心（GFZ）生物地質化學家班寧（Liane Benning）以「禍不單行」形容這對融冰的衝擊，「融化越多，藻類就繁殖得越多。人們真正該做的是改變生活習慣，不要再燃燒那麼多化石燃料」。（編譯：陳亦偉）1150131