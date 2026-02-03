研究：歐盟捨2035燃油新車禁售 碳排恐增10%

（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）環保與清潔能源團體歐洲運輸環境聯合會（T&E）披露，按歐盟形同實質放棄燃油新車禁售令的新規劃，2035年電動車在新車占比仍可望達85%，但整體車輛碳排會比原目標高10%。

綜合路透社等報導，歐盟執委會在車廠與主要汽車大國壓力下去年12月提出新方案，訂出到2035年時所有乘用新車的碳排相較2021年水準減少90%，而非原本規畫的「零排放」，並允許繼續販售混動車及提高燃油效率的引擎，形同撤銷原訂2035年起禁售燃油新車政策。

剩餘10%的減排差額規劃透過替代燃料（最多3%）和低碳鋼（最多7%）來彌補，也使得汽車製造商在2035年後仍得以銷售包括燃油和混合動力在內的所有車款。

非政府組織歐洲運輸環境聯合會抨擊，這是歐盟多年綠色政策的最大幅度倒退，並認為允許較高碳排車款繼續銷售，恐在純電車（BEV）領域進一步被中國車廠拉開領先差距。

歐洲運輸環境聯合會今天發布一份報告指出，歐盟新規的作法是「限制車廠的平均碳排，而非直接禁止燃油新車」。這意味2035年後，燃油車、各類混合動力車（油電混合車HEV、插電式油電混合車PHEV）在法律上仍可銷售。

因僅有純電動車（BEV）能實現零排放，車廠若想繼續販售任何帶有內燃機的車款，就必須販售足夠數量的純電車來「中和」整體碳排平均值。

報告分析，若按歐盟新標準的2035年減碳90%新規，屆時歐洲最可能出現的售車結構是85%純電車、15%混動車與5%的燃油車。

報告指出，歐盟若按新規實施，2025至2050年間的車輛碳排，會比原本2035年禁售燃油新車的情境增加10%。

新規所做的變更需送交歐洲議會及各成員國政府組成的歐盟理事會審議批准才能生效；但歐洲運輸環境聯合會警告，在兩機構審議期間，相關規範恐被繼續放寬，與氣候目標漸行漸遠。（編譯：陳亦偉）1150203