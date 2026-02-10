研究：每日喝咖啡或含咖啡因茶飲 可降低20％失智症風險

近期一份刊登在《美國醫學會雜誌》（JAMA）的最新研究指出，相較於幾乎不攝取咖啡因者，每天喝2至3杯咖啡或1至2杯含咖啡因茶飲者，罹患失智症風險可降低15至20%；但若喝的是無咖啡因飲料，就沒有相同益處。

該研究團隊共追蹤超過13萬人於1980年至2023年、共43年期間內的健康狀況，並透過問卷、認知檢測、神經心理衡鑑及醫師診斷等資料，分析追蹤對象飲食、失智及認知能力衰退狀況。

研究團隊指出，咖啡及茶含有咖啡因、多酚等成分，可以改善血管健康、減少發炎及氧化壓力並防止大腦老化；咖啡因同時也可降低第2型糖尿病發病機率，而第2型糖尿病即是已知的失智症風險因子。

研究主要作者張宇（音譯，Yu Zhang）表示，雖然這份研究還無法證明咖啡因與失智症間的因果關係，但已當前針對咖啡及茶飲攝取量與健康關聯程度的最佳證據，研究成果也符合生物學觀點。

CNN報導指出，過去也有其他研究證實含咖啡因的咖啡及茶飲等飲品，有助降低心臟病等疾病風險。

多倫多大學營養科學兼任教授瑪德維（Sara Mahdavi）表示，咖啡內含有咖啡因以及其他數百種會影響發炎、葡萄糖代謝、血管功能及氧化壓力活性的化合物；不過他也強調，不需要為了保護大腦而開始刻意喝咖啡，尤其是有焦慮、失眠、心律不整或對咖啡因有不良反應者，更要特別注意。