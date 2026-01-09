研究：瘦瘦針停藥後「2年內打回原形」 每月復胖0.8kg、健康紅利也消失

《英國醫學期刊》最新發表的大型研究顯示，多數減重藥物使用者在停藥後，體重與健康指標往往會在不到兩年內回到用藥前狀態。該研究分析37項研究、共9341名肥胖或過重患者數據，涵蓋18種不同減重藥物，發現患者停藥後平均每月增加約0.4公斤，推估1.7年內就會回到治療前體重。其中使用瘦瘦針的使用者，停藥後平均每月增加約0.8公斤，1.5年內就會回到治療前體重。

約半數患者使用GLP-1類藥物(俗稱瘦瘦針)，其中1776人使用較新、效果更佳的司美格魯肽（Semaglutide），丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）以 Ozempic（胰妥讚）及Wegovy（週纖達）名稱銷售，以及美國藥廠禮來（Eli Lilly）以Mounjaro（猛健樂）及Zepbound名稱銷售的替爾泊肽（Tirzepatide）。



研究顯示，使用司美格魯肽及替澤帕肽的患者停藥後體重回升速度較其他藥物更快，平均每月回彈約0.8公斤。不過牛津大學資深研究員科托基迪斯（Dimitrios Koutoukidis）說明，由於使用這2種藥物的患者初期減掉的體重更多，恢復治療前體重的時間約為1.5年。

英國近200萬成年人去年曾使用減肥針劑，大多為自費治療，每月費用高達300英鎊（約新台幣1.3萬）。研究顯示，約半數使用者會在一年內因副作用或費用考量停止治療。牛津大學飲食與人口健康專家潔布（Susan Jebb）表示，「大多數肥胖患者因遺傳及代謝因素，可能需要某種形式的終身支持治療。」



研究也發現，停藥後體重反彈速度是停止節食的4倍，科學家推測是因停用強效藥物後，驅動肥胖的生物機制突然重新啟動所致。研究團隊強調，這些藥物並非萬靈丹，使用期間雖極為有效，但一旦停藥就會快速復胖。

