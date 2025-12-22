研究：睡不好是腸胃在搗蛋 專家勸吃「2食物」助腸道健康

健康中心／李紹宏報導

許多人面臨睡不好的問題，食農專家韋恩指出，研究顯示，其實真正決定睡眠品質的關鍵在於「腸道健康」，因為腸道與大腦之間，透過迷走神經、荷爾蒙與免疫訊號持續溝通，當腸道狀態穩定，大腦容易進入放鬆與休息模式。因此，專家建議，可以多吃富含膳食纖維或發酵食物，可以讓腸胃維持良好環境。

為什麼總是睡不好？揭密「腸腦軸」

韋恩在臉書粉專上發文，研究指出，其實人體內數兆個腸道微生物，微生物透過「腸腦軸（Gut-Brain Axis）」與大腦進行雙向溝通，透過迷走神經與內分泌系統影響情緒與睡眠節律。

當腸道環境穩定時，大腦才能順利切換至放鬆模式，也就是說，好的睡眠並非從躺下那一刻開始，而是取決於全天腸道健康。

助眠因子如何產生？

此外，韋恩補充，人體高達九成的血清素（Serotonin）是在腸道生成。血清素不僅被譽為「快樂荷爾蒙」，更是生成助眠因子「褪黑激素」的重要前驅物；若腸道菌相健康，血清素轉換為褪黑激素的過程會更加順暢。有趣的是，特定菌種還能分泌「GABA」等抑制性神經傳導物質，有效幫助神經系統降速、緩解焦慮。

這項發現也催生出「精神益生菌（Psychobiotics）」的概念，強調透過調理特定腸道菌種，能直接改善人體的壓力調控與睡眠品質。

因此，當腸道菌相失衡，腸道屏障受損會導致發炎物質進入血液，進而干擾大腦調控睡眠的能力，使壓力荷爾蒙「皮質醇」升高，讓身體處於隨時待命的狀態，導致睡眠變淺、易斷。

有哪些飲食要注意？

韋恩提醒，壓力、腸道與失眠會形成惡性循環，若要維持健康睡眠，建議從日常飲食著手，例如攝取膳食纖維與發酵食品，並避開高糖與加工食物等，維持規律作息與壓力管理。唯有維持腸道微生態平衡，才能真正找回一夜好眠。

