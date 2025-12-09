研究：童年遭虐待壽命恐縮短 增肺癌、偏頭痛等10疾病風險

國衛院近期一項刊登於國際期刊《分子精神醫學》（Molecular Psychiatry）的最新研究指出，童年時期遭受虐待，可能會增加成年後罹患特定疾病的風險，可能罹患的疾病包含焦慮症、聽力損失、下背痛、重度憂鬱症、偏頭痛、頸部疼痛、心臟衰竭、腦內出血、肺癌與第2型糖尿病等10種，同時壽命也可能會因此減少。

研究團隊是將情感虐待、情感忽視、身體虐待、身體忽視、性虐待等5種童年創傷類型，與全球16種「高負擔疾病」進行全基因組關聯分析，樣本為英國生物銀行的12.9萬人數據，並透過遺傳相關性分析與孟德爾隨機化（MR）等統計學方法，發現童年受虐與特定疾病存在顯著遺傳相關性。

5種童年創傷類型定義為何？

情感虐待：感受到被家庭成員憎恨 情感忽視：覺得不被愛、創傷經驗 身體虐待：被家人身體虐待 身體忽視：生病時很少有人帶去看醫生 性虐待：遭受性騷擾

國衛院引用過去研究指出，每位非致命性童年虐待受害者，一生的醫療費用估計達83萬美元（約新台幣2586萬元）；而在歐洲，具有童年逆境（ACE）者每年造成的經濟負擔，則約高達5810億美元（約新台幣18兆元）。

不過國衛院也強調該研究仍有限制，包含研究過程中使用兒童虐待的回顧性數據，可能會導入回憶偏差；用於分析的樣本也僅限歐洲血統個體，獲得的研究結果對其他族群適用性可能有限等。

但國衛院仍表示，依據分析結果，仍可證明童年虐待會對健康造成持續影響，呼籲相關單位應為受害者提供關懷並制定預防策略，以降低童年虐待發生率。