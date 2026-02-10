研究：腦力訓練可望降失智症風險 鍛鍊反應速度效果顯著

（中央社巴黎9日綜合外電報導）今天有最新研究指出，鍛鍊反應速度這樣簡單的腦力訓練活動可望讓罹患失智症的風險降低25%，但部分外部研究人員對如何解讀這項發現抱持保留態度。

法新社報導，這項新研究是隨機對照試驗，最早於1990年代末期開始招募受試者。

逾2800名65歲及以上受試者被隨機分配接受反應速度、記憶力或推理能力等3種不同的腦力訓練之一，或者列入對照組。

受試者首先每週進行兩次為期1小時的訓練，持續5週；1年及3年後再接受4次加強訓練。總訓練時數不到24小時。

研究共同作者、美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）教授艾柏特（Marilyn Albert）告訴法新社，在5年、10年及20年後的追蹤研究中，反應速度訓練的效果始終遠超其他組別。

根據這項研究，經過20年後，醫療保險紀錄顯示曾接受反應速度及加強訓練的受試者，他們罹患失智症的風險降低了25%。

另外兩種訓練在統計上則未展現顯著差異。

反應速度訓練的內容，是在電腦螢幕的不同區域點擊出現的汽車和路標。

艾柏特表示，研究人員尚不知道反應速度訓練似乎特別有效的原因，但「我們推測這項訓練可能會影響大腦的連結能力」。

然而，未參與研究的柯克蘭合作組織（Cochrane Collaboration）研究人員李察遜（Rachel Richardson）提醒，儘管在統計上成效斐然，前述訓練的實際效果可能並沒有這麼亮眼。

她告訴科學媒體中心（Science Media Centre），部分原因在於其誤差範圍顯示，風險降低程度可能高達41%，也可能只有5%。

倫敦大學學院（University College London）醫學統計專家勒倫特（Baptiste Leurent）認為這項研究具有「顯著侷限」，「尚需進一步研究才能判定認知訓練是否能降低罹患失智症的風險」。

根據世界衛生組織（WHO），失智症影響全球5700萬人，是第7大死因。

這項研究刊登於期刊「阿茲海默與失智症：轉譯研究及臨床研究」（Alzheimer's and Dementia: Translational Research & Clinical Research）。（編譯：洪培英）1150210