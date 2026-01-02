研究：近4成BMI正常美國人脂肪過多 新標準肥胖率突破75％

由身高、體重兩樣數據進行計算的BMI數值，一直以來都被視為判斷肥胖的指標，然而其數值卻無法反映出人體脂肪分布。美國近期一份研究即指出，有近4成BMI數值正常的美國人體內脂肪過多，若改用人體測量指標搭配BMI的新標準計算，得出的美國民眾肥胖率為75.2%，較僅用BMI計算所得的40%肥胖率多出3成。

該研究使用的新標準，是刺胳針糖尿病與內分泌學在去（2025）年推出，採計數據包括BMI，以及可判別人體脂肪的腰圍、腰臀比、腰高比等人體測量指標，在國際上已獲得76個醫療組織認可。根據新指標定義，受測者即便BMI數值正常，但若有其他2項以上人體測量指標過高，仍可被視為肥胖。

這項刊登在《JAMA Network Open》的最新研究，共分析了2017年至2023年間、超過1.4萬名美國成年人的健康數據，並分別使用傳統BMI、刺胳針指標推估肥胖率。

研究結果顯示，BMI數值達30的美國成人皆有肥胖症，若同時搭配人體測量指標可發現，BMI數值正常者中，有38.5%其實體內脂肪也過多。研究團隊也發現，肥胖盛行率會隨著年齡增長上升，但未有明顯性別差異。

研究共同作者、耶魯醫學院心臟科醫師史帕茲（Erica Spatz）表示，BMI雖然是檢查肥胖的標準指標，但僅靠BMI無法反映出脂肪組織狀況。而脂肪組織雖不如其他類型的脂肪明顯，但卻與高血壓、糖尿病、心臟病關係密切。