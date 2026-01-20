【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】妳也喜歡經常幫頭髮換顏色嗎？最近科學家發現，換髮色這件日常小事，可能跟女生肚子裡的一個重要器官—「子宮」，有著微妙的關係！一項刊登在《生育與絕育》(Fertility and Sterility)期刊，關於染髮劑與子宮肌瘤發生率的前瞻性研究，由科學家在美國底特律所做的一項超大型的實驗，針對868位女生並追蹤好幾年，結果發現，如果女生在一年內常常染髮，尤其是使用「讓顏色變淺」的護髮產品，使她們長出「子宮肌瘤」的機會，竟然比一般人高出快2倍！

研究：「這類」染髮劑小心增子宮肌瘤風險！醫籲：安全染髮5點注意

為什麼會這樣？婦產科醫師蔡鋒博表示，褪色產品裡有一種強力的化學物質，它們進入身體後會變身成「破壞小兵」（自由基），影響身體的（DNA），破壞細胞。此外，染髮劑裡可能有些化學成分會「偽裝」成身體裡的荷爾蒙（環境荷爾蒙），身體的細胞以為它是自己人，結果被它騙了，於是開始瘋狂亂生長，變成了肉瘤。

蔡鋒博醫師表示，防護霜雖然有用，但不是萬能。它可以保護頭皮、減少刺激與過敏，但它沒有辦法百分之百擋住所有化學物質。

容易被忽略的還包括以為染髮後擦「頭皮防護霜」，就可能達到保護效果，蔡鋒博醫師表示，防護霜雖然有用，但不是萬能。它可以保護頭皮、減少刺激與過敏，但它沒有辦法百分之百擋住所有化學物質，因為有些小小的化學物質還是會從頭髮根部毛囊溜進血液裡，跑到全身。

（圖表提供／蔡鋒博醫師透過notebooklm進行AI製作）

安全染髮5點注意

蔡鋒博醫師特別提醒，喜歡經常染髮的人要注意以下5點：

1.預留安全距離：

染頭髮時，最聰明的辦法是「空出靠近頭皮的1-2毫米」不要染。就像開車要保持安全車距，化學藥水離頭皮越遠越安全。

2.成分越簡單越好：

挑選產品時，不要選香噴噴或是顏色太鮮豔的隔離霜，建議選擇「凡士林」或天然油脂，反而能更有效地把藥水擋在外面。

3.多喝水：

染完頭髮多喝水，水能加速新陳代謝，以保護身體。

4.避開孕期與生理期：

食藥署建議女生在懷孕或月經期間，先不要去染頭髮，避免不可預知的風險。

5.勿太頻繁染髮：

依衛福部規定，三個月染一次，一年盡量不超過四次最好。

（圖表提供／蔡鋒博醫師透過notebooklm進行AI製作）

