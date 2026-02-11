研究：運動可顯著緩解憂鬱和焦慮 有望成為第一線干預措施
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國和澳洲聯合進行的1項研究發現，跑步、游泳和跳舞等能提高心率的活動，可緩解憂鬱和焦慮症狀，具備成為第一線干預措施潛力。此研究發表在《英國運動醫學》期刊上。
根據科學網站《SciTechDaily》報導，來自澳洲詹姆斯庫克大學、迪肯大學、中央昆士蘭大學和美國南卡羅來納大學的研究人員，檢索了主要研究資料庫，尋找截至2025年7月以英文發表的隨機對照實驗的總結資料分析。這些實驗比較了運動與其他活動、安慰劑或無積極干預的效果。
研究團隊納入的研究，包括旨在改善身心健康的有計劃、有結構、重複且有目的性的體育活動。研究人員不管運動強度與頻率，將所有形式的運動都被納入考慮範圍。
對於憂鬱症，研究團隊綜述納入57項匯總數據分析，涵蓋800項獨立研究和5萬7930名年齡在10至90歲之間的參與者。參與者不是被臨床診斷為憂鬱症，就是有憂鬱症狀。運動方法被分為有氧運動、抗阻訓練(如力量訓練)、身心練習(包括瑜伽、太極和氣功)或混合計劃(結合多種運動形式)。
針對焦慮症，研究團隊分析了24項總結數據分析，涵蓋258項研究和1萬9368名年齡在18至67歲之間的參與者。運動類型採用相同框架進行分類，包括有氧運動、阻力運動、身心運動和混合運動。
研究團隊將所有數據結合起來後發現，運動對憂鬱症狀有中等程度緩解作用，對焦慮症狀也有輕微到中等程度緩解作用。其中18至30歲的年輕人和近期分娩的女性效果最為顯著。
研究團隊表示，所有運動類型都與憂鬱症狀和焦慮症狀改善相關。而有氧運動，尤其是在指導或團體環境下進行的有氧運動，對緩解憂鬱症狀的效果最為顯著。
研究團隊指出，這項薈萃分析提供了強有力的證據，表明運動能夠有效減輕所有年齡層的憂鬱和焦慮症狀，其效果與傳統的藥物或心理干預相當，甚至更勝一籌。
研究團隊補充，在傳統心理健康治療可能不太容易獲得或接受的情況下，實驗結果凸顯了運動作為第一線干預措施的潛力。
更多自由時報報導
健康網》別再迷信理想血壓 國外網紅醫：需個別化3項評估
健康網》慢箋族過年不斷藥 春節提早領藥等措施一次看 （不斷更新）
健康網》不只口渴這麼簡單 研究揭壓力荷爾蒙暴升
健康網》春節看病免煩惱！ 全台春節門診一次整理（不斷更新）
其他人也在看
春節團聚親戚關心癌友壓力大 專家建議3招調適
（中央社記者陳婕翎台北11日電）農曆春節是象徵團圓的時刻，但對癌友而言，面臨著親友關心、飲食與作息失調、身體突發狀況、感染風險等考驗，尤其是關切伴隨的壓力，專家建議安心說、分心聽、定心安來調適。
潮州鎮永春路便利超市玻璃窗被開槍 警方追查中
記者鄭伯勝／屏東報導 屏縣潮州鎮光春路某便利超市，二月十日晚間有一名男子疑持空氣槍射…
富蘭克林坦伯頓與幣安推進策略合作 推出機構級場外抵押品計畫
全球投資領導機構富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）與加密貨幣交易所幣安（Binance），11日共同宣布推出全新的機構級場外抵押品計畫（Institutional Off-Exchange Collateral Program），進一步提升數位市場的安全性與資本效率。目前該計畫已正式上線，符合資格的客戶可使用透過富蘭克林坦伯頓的Benji技術平台，其所發行的代幣化貨幣市場基金（ MMF）份額，作為在幣安交易時的場外抵押品。
假扮郵差按鈴！因詐欺入獄獲假釋返家「屠殺3代女性」最後舉槍自盡
土耳其安卡拉發生駭人滅門血案，35歲詐欺犯雷傑普獲11天假釋期間，在家中槍殺57歲母親與8歲女兒後，將屍體藏匿。隨後他假扮郵差，誘騙分居妻子開門並將其爆頭，最終舉槍自盡，釀成4死悲劇。這起案件震驚當地，親友透露離婚訴訟引發雷傑普不滿而埋下殺機。婦女權利組織已號召抗議，要求政府正視家暴問題並檢討囚犯外出制度，為逝者伸張正義，凸顯家庭暴力與囚犯管理漏洞的社會議題。
慕尼黑安全會議前夕，特朗普的世界秩序籠罩歐洲
各國領袖本週齊聚慕尼黑安全會議，而歐洲安全正處於關鍵的十字路口。
想到回婆家被問何時生小孩就焦慮？醫：是大腦防衛反應
農曆新年將至，醫院診間出現不少因過年焦慮而求診的患者。年節的社交壓力、經濟重擔與作息紊亂，往往成為心理健康隱形殺手，民眾若出現莫名煩躁、失眠或胃痛，可能已陷入年節壓力症候群。
金賢姈喪父！沉痛道歉缺席球賽 發文曬照淚悼「我的初戀」
韓籍啦啦隊女神「核彈芭比」金賢姈，憑藉清純外型及活潑性格，在台灣活動不到1年就累積高人氣。然而，她日前證實，爸爸8日凌晨因胰臟癌病逝，現在為了整理心情，只好沉痛宣布並道歉：「我將無法參加2/14、2/15的雲豹賽程。」
機動派出所上陣 春節期間即時溫馨服務不打烊
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 農曆春節連續假期將至，新北市新店警分局、淡水警分局等，分別在人潮聚集或易生治安、交通事故等處所，設置機動派出所。警方表示，春節期間溫馨服務不打烊，時時刻刻在身旁，展現警方守護治安沒有假期的決心，讓民眾能平安過好年。 新店警分局表示，轄區有碧潭風景區、烏來溫泉與瀑布、深坑豆腐老街、石碇千島湖與茶鄉、坪林茶業博物館及多條...
「無辣不歡」也能吃得溫和 營養師：可用天然食材降低依賴感
【健康醫療網／記者林則澄報導】不少人明明知道辣是痛覺刺激，卻越吃越開心，甚至懷疑自己是不是對辣成癮。桃園長庚醫院營養師陳姿吟指出，辣本身不會像成癮物質般，和大腦形成「非用不可」的強烈戒斷反應，但辣帶來的刺激感，會讓身體啟動緩解疼痛的機制，可能因此產生愉悅感，再加上辣味料理多含其他調味品，易讓人沉迷食物風味，一吃就停不下來，久而久之形成「越辣越爽」的情況，看似上癮。 辣不是成癮物質 更趨近「刺激感＋重口味」的連結 陳姿吟營養師受訪表示，以生理角度來看，辣是一種痛覺刺激而非味覺，當中的辣椒素不像酒精、尼古丁等具成癮性的物質，一般不會造成典型的物質成癮與戒斷反應，因此多數人就算幾天不吃辣，也不至於出現反常的失控行為。 不過，辣會刺激口腔，當強度增加時，大腦為了緩解疼痛感，會釋放內啡肽等讓人放鬆的物質，進而帶來愉悅感，陳姿吟營養師說，這種疼痛後的舒爽若再加上情緒連結，往往會讓人覺得吃辣很開心也很紓壓，但本質上更趨近於特定族群對刺激感的追求，而不是真正的成癮。 越吃越能吃 對辣耐受度與食物風味皆有影響 陳姿吟營養師指出，吃辣久了，確實可能建立對痛感的耐受性，讓人越來越能吃，也越來越想追求更強的刺
快訊／李四川請辭北市副市長 3月投入戰局拚國民黨新北市長提名
（政治中心／綜合報導）輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北投士林科學園區，總額122億元的權利金也在日前拍板 […]
警民結合春節送暖 西螺弱勢家庭獲實質關懷
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣西螺鎮福興宮太平媽日前舉辦春節物資捐贈，西螺分局和心派出所結合詔安里里長
2026年健康投資法：控糖、抗炎、養菌，｢身體的好狀態｣靠一個飲食原則搞定
即使是雙胞胎，對飲食的偏好也可能南轅北轍，例如一個嗜甜、一個偏愛鹹食，這其實與腸道菌群如何影響大腦偏好有關。有趣的是，當我們深入研究培養腸道菌的食譜時，會發現內容與控糖飲食幾乎一致。這說明了健康的底層邏輯其實高度相通：控糖、抗炎、養菌，這三者並非獨立的功課，而是同一件事的不同面向。
大腸癌為何難治？ 免疫細胞竟分「內鬼」與「好警察」
癌症免疫治療在多數癌症中奏效，但大腸直腸癌卻常常「打不動」，長年讓醫師傷透腦筋。美國頂尖癌症中心最新研究終於解開謎團：關鍵不在免疫細胞的多寡，而在於其中混進了幫腫瘤做事的「內鬼」。過去醫學界普遍認為，腫瘤內的「調節性T細胞」（Treg）越多，代表免疫反應被壓制、癌症越難治。但臨床數據卻顯示，大腸癌剛
華安泡泡龍新藥二期臨床試驗 獲TFDA同意執行 台美同步收案
華安（6657）11日表示，自主開發的遺傳性表皮分解性水皰症（Epidermolysis Bullosa, EB，俗稱「泡泡龍」）乳膏新藥F703EB，繼獲美國FDA同意進行二期臨床試驗後，再接獲台灣衛福部食藥署（TFDA）函文通知，同意進行二期臨床試驗。公司將積極推動美國、台灣二地多中心臨床收案，目標今年上半年完成收案。
日版《水滸傳》集結天王規模超狂！織田裕二演戲40年首嘆前所未見
日劇天王織田裕二主演的年度史詩鉅作《北方謙三 水滸傳》，改編自日本文壇巨擘北方謙三銷量突破1160萬冊的傳奇小說，集結織田裕二、反町隆史、龜梨和也等天王級卡司，以電影規格還原北宋末年的壯闊戰火，不僅製作規模被日媒譽為「規格外（超越一般規模）」，更讓織田裕二感嘆：「這是我演戲40年來，從未見過的壯麗規模。」
春節各處國道管制措施時段一次看！ 匝道封閉、高乘載通通有
春節連續假期即將到來，交通部高速公路局今天（11日）提醒，預估將有大量返鄉及出遊車潮湧入高速公路，高速公路局也整理各國道管制措施提醒用路人。高公局提醒，春節連假將以過年返鄉及旅遊為主，為維持高速公路合理行車服務水準，研擬應變計畫及規劃交通疏導措施，包括匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控、增加開放路肩及相
過年進補不長胖有訣竅！營養師教「用杏鮑菇做出素干貝」
馬年又稱「赤馬年」，象徵活力、熱情與行動力。中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃家莚表示，過年進補不一定要大魚大肉，掌握「高蛋白多蔬菜」和「減少油鹽糖」兩個技巧，就能過年補氣不長胖。
北市動物園熱帶雨林區將翻新 (圖)
為提升動物福祉，台北市立動物園的亞洲熱帶雨林區即將迎來局部更新，預計2026年上半年替亞洲象「友信」、「友愷」搬家。
孩子為何換牙慢？ 小心「多生牙」暗中作祟、男童風險多3倍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 別再誤以為多長牙齒是福氣！門診就有一名5歲女童，因為嚴重蛀牙接受牙科檢查時，發現原來口內有2顆多生牙，其中1顆還逆向生長，經與家屬詳細討論後，一一拔除。牙醫師提醒，台灣兒童多生牙盛行率較歐美顯著，若未及時處理，恐導致恆牙長不出來或齒列歪斜，家長不可輕忽。 奇美醫院兒童牙科2025年臨床統計發現，一年內初診的462位兒...
衛福部發錢了！核撥793萬加菜金 「1族群」可領1000元紅包
農曆春節將至，獨居關懷問安不中斷。對此，衛福部核撥793萬元經費，強化長者關懷。針對130家機構致贈2萬至5萬元不等的春節膳食費，並致贈4493位老人每人1000元紅包。