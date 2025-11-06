研究：重量訓練優於跑步 預防糖尿病更有效

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項最新研究表明，在控制血糖和預防糖尿病方面，阻力訓練(如重量訓練、舉重或自重訓練)比用跑步機運動更有效。

根據《福斯新聞》(Fox News)報導，該研究發表於運動與健康科學期刊上。美國維吉尼亞理工大學弗拉林生物醫學研究所的團隊，為了解不同類型的運動如何影響新陳代謝，餵食老鼠高脂飲食，以模擬人類的肥胖和胰島素阻抗，這兩種情況是第二型糖尿病的主要風險因素。

研究團隊將小鼠分成2組進行鍛鍊：第一組是耐力訓練組，在跑輪上跑步，第二組是力量訓練組，必需抬起1扇加重的門才能獲得食物，這模擬在不斷增加的負荷下進行深蹲訓練。

經過幾週後研究團隊發現，與久坐不動的小鼠相比，有運動的小鼠都表現出很大健康益處，包括體脂減少、血糖控制改善和胰島素利用效率更高，但力量訓練組小鼠表現更佳。

舉重的小鼠不僅燃燒更多皮下脂肪，還減少更危險的內臟脂肪，這種脂肪包裹著內臟器官，會增加糖尿病風險。牠們清除血液中糖分的效率，也比跑步的小鼠更高。雖然此研究是在小鼠身上進行的，但它仍進一步證實了肌力訓練是促進代謝健康的有力工具。

研究人員建議，將有氧運動和肌力訓練結合起來，以獲得最佳效果。這樣既能鍛鍊心臟，又能鍛鍊肌肉，還能促進新陳代謝。

