研究：長期服用褪黑激素恐增心衰風險 專家籲勿驚慌

〔編譯陳成良／綜合報導〕一篇最新研究摘要指出，長期服用褪黑激素(melatonin)治療慢性失眠，可能與心臟衰竭的風險增加有關。不過專家強調，這項研究尚未經同儕審查，結果僅顯示關聯而非因果，民眾毋須恐慌。

據《華盛頓郵報》報導，這份即將在美國心臟協會(AHA)科學年會上發表的研究摘要，回顧了超過13萬名被診斷患有失眠症的成年人、長達5年的健康記錄。研究人員發現，在5年期間，約有3000名長期(超過1年)使用處方褪黑激素的患者，首次出現心臟衰竭，而未使用者則約為1800人。研究作者也報告，服用褪黑激素者，因心臟衰竭住院與全因死亡率，皆高於未使用者。

廣告 廣告

然而，多位專家指出，此研究存在重大方法學瑕疵，使其無法證明因果關係。美國睡眠醫學會發言人里希(Muhammad Rishi)博士表示，此研究僅依賴「處方紀錄」來識別使用者，這意味著大量使用「非處方」褪黑激素補充劑的民眾，可能被錯誤地歸類為「未使用者」，從而誇大了風險。

褪黑激素是由腦部松果體分泌的荷爾蒙，用以調節生理時鐘。雖被視為「天然助眠品」，但醫師提醒，其療效證據不一，長期使用安全性缺乏充分研究。

專家普遍認為，短期、低劑量(通常低於5毫克)地使用褪黑激素，通常被認為是安全的。約翰霍普金斯大學睡眠專家諾鮑爾(David Neubauer)博士提醒，服用的「時間點」很重要，應在預計入睡前1至2小時服用。他也強調，褪黑激素並非鎮靜劑，「服用更多，並不會讓你更鎮靜。」

研究主要作者納迪(Ekenedilichukwu Nnadi)博士也強調，其研究結果僅顯示「關聯性」，而非「因果關係」。他鼓勵長期服用褪黑激素的民眾，特別是那些已有心臟病或風險因子的人，應與其醫師討論。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》早餐「這時」吃最佳！ 研究：延後1小時死亡率增1成

（獨家）黃明志正牌女友長這樣 激似「越南林志玲」凌晨陪他投案

健康網》當心打呼警訊！ 5招呼吸順暢助好眠

健康網》麻辣鍋太鹹！醫：高鹽傷腎臟、血壓

