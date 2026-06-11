研究：鳥類更加警戒人類女性 與男性「容忍距離」相差1公尺

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據《紐約郵報》（New York Post）報導，近期一項最新研究發現，在歐洲城市中生活的鳥類對於人類女性似乎更加警戒，會比人類男性接近時更早起飛逃離。

該研究由法國、德國、波蘭、西班牙及捷克等國組成的跨國研究團隊共同進行，研究團隊從2023年春季開始，分別在5國不同城市的公園內觀察近40種、總數超過2500隻鳥類，並測量鳥類從發現人類接近到逃離前，所允許的最短「起飛啟動距離」（Flight Initiation Distance,FID）。

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研究結果顯示，鳥類平均會允許人類男性比女性多接近約1公尺的距離後後，才會起飛逃離現場。相關研究成果已發表於《人與自然》（People and Nature）期刊。

研究人員指出，即使是在不同城市與不同的鳥類物種之間，得到的數據結果都相當一致，顯示這並非單一地區或單一物種才會出現的特殊情形。

研究主要作者、加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授布魯姆斯坦（Daniel Blumstein）表示，「我完全相信研究結果，都市鳥類確實會根據接近者的性別做出不同反應，但我目前還無法解釋其中原因。」

為了確認鳥類如何分辨人類性別，研究團隊還找來了體型相近的男女性參與實驗，留長髮者也刻意將頭髮遮掩起來，以排除體型、髮型等明顯因素。

科學家推測，鳥類可能是透過腰臀比例、走路姿態等細微外觀特徵，來辨識人類性別。另一種可能性則與氣味有關，雖然鳥類普遍被認為以視覺為主，但部分研究顯示，某些鳥類具備利用嗅覺辨識掠食者的能力，因此男女間不同的化學氣味訊號，也可能成為鳥類判斷線索。

然而這些推測仍無法解釋鳥類為何會對女性表現出更高的警戒心，研究團隊因此提出一項假設，在遠古社會中，人類男性主要狩獵大型獵物，女性則較常捕捉鳥類在內的小型動物，這種互動持續數千年後，鳥類可能因此逐漸演化出對女性較高的警戒並延續至今。

不過研究人員也坦承，這項假設仍缺乏直接證據。布魯姆斯坦表示，現階段這項發現仍屬於「已觀察到現象，但尚未找到原因」的科學謎團，未來將進一步探討人類外觀、氣味及行為特徵，如何影響野生動物的風險判斷，希望能解開這項令人好奇的人鳥互動現象。

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