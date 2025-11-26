研究：2009到2019年間 380萬印度人死亡攸關空污

天空變得灰暗，遠方一片模糊，讓人難以相信現在其實是大白天。

印度逐漸進入乾季，首都新德里也出現嚴重霧霾，受到影響最大的，就是必須到露天市場做生意的小販。許多人都戴上口罩或是圍上圍巾，不過，面對無孔不入的懸浮粒子，效果相當有限。

印度攤商里希說：「是的，空污是有問題，我感覺眼睛過敏，我的鼻子也出了毛病，感冒、咳嗽都是因為污染。」

新德里地處內陸，冬季又天氣乾冷，工業與車輛產生的廢氣往往滯留在城市上空，無法散去，每年都會造成嚴重的污染。研究指出，2009年到2019年間，有380萬印度人的死亡和空氣污染有關。

類似的情況也發生在伊朗首都德黑蘭。由於空污太過嚴重，德黑蘭官方在週二宣布，各級學校與幼稚園將停課至少４天，許多公務員也暫時不必進辦公室。有民眾指出，空污除了天候因素，也和伊朗的國際處境有關。

計程車司機侯賽尼表示，「我們的汽油和汽車沒有達到夠高的標準，作為普通百姓，我只能用這些燃料，沒有選擇，我的車子也太耗油了。」

伊朗長期受到國際制裁，因此要進口汽車非常困難。許多老舊的伊朗製汽車，仍然會上路製造廢氣。這種情形在交通繁忙的德黑蘭特別嚴重，因此，官方已經開始考慮遷都。