研究：57%年輕猝死者曾有前兆 熬夜配能量飲成隱形殺手

年輕人猝死案例逐年增加，研究顯示25至44歲年輕成人的心臟猝死相關死亡率在過去二十年有所上升。全球40歲以下成年人的推定心臟猝死年發生率約為每10萬人年4.2至7.8人，顯示心臟猝死已非老年人專利。

研究發現，尼古丁會導致血管收縮、心跳加快、血壓升高，同時誘發心律不整與心肌缺血。（示意圖／123RF）

重症醫師黃軒在臉書專頁中發文指出，年輕人猝死的風險因素包括六大類。首先是熬夜配合過量咖啡因攝取，研究顯示每天攝取超過400毫克咖啡因（約4杯濃咖啡）可能導致心律不整，嚴重者引發室性心律不整。尤其能量飲料中含有牛磺酸、糖分與興奮劑成分，與熬夜、壓力共同作用時，對心臟造成極大負擔。

電子煙與菸草的雙重暴露是第二大風險。研究發現，尼古丁會導致血管收縮、心跳加快、血壓升高，同時誘發心律不整與心肌缺血，吸電子煙者心律不整風險比不吸者高出1.8倍。若再加上抽菸、喝酒、熬夜壓力，更成為年輕心臟的三重毒藥。

缺乏訓練下的高強度運動也是猝死隱形殺手。黃軒提到，有研究顯示，35歲以下年輕族群猝死的病因中，有37%發生在運動中，特別是有潛在心肌炎、先天性心律疾病的患者更需注意。

黃軒指出，每晚睡眠少於6小時者，心臟猝死風險增加1.7倍，尤其男性、肥胖、抽菸者風險更高。（圖／Photo AC）

連續熬夜加上壓力也是重要因素。黃軒指出，每晚睡眠少於6小時者，心臟猝死風險增加1.7倍，尤其男性、肥胖、抽菸者風險更高。此外，不良飲食習慣與缺乏運動導致的肥胖問題，研究發現18至25歲期間BMI達30以上者，心血管疾病風險比未肥胖年輕人增加58%。

無症狀的病毒性心肌炎也是年輕人猝死的常見原因。研究發現，多數年輕心肌炎病例往往伴隨上呼吸道感染症狀後不久即進行激烈運動，這些病毒感染引起的心肌炎症狀常被誤認為「只是累」或「胸悶」，但在運動時可能突然引發心律不整或心跳停止。

德國與瑞典的研究顯示，在162例年輕人猝死案例中，約57%的人曾有暈厥、胸痛、心悸或呼吸困難症狀。丹麥研究也發現，55%的年輕猝死者在死亡前超過1小時都有明顯的心臟症狀，但多被忽視。

黃軒建議年輕人應注意五大警訊，包括運動能力下降、胸口偶爾刺痛或壓迫感。（示意圖／Pexels）

黃軒建議年輕人應注意五大警訊：運動能力下降、胸口偶爾刺痛或壓迫感、運動後心跳回復慢、睡醒後心悸或喘、晚上睡覺心跳仍偏快。這些症狀可能代表體內潛伏心律不整、心肌炎或肥厚型心肌病變等問題。

預防猝死的方法包括：經常需要激烈運動者應先做心電圖及心臟超音波檢查；感冒發燒期間避免運動，以防引發病毒性心肌炎；控制咖啡因攝取量每天不超過400毫克；保持每晚7小時以上的穩定睡眠；以及適當的壓力管理，如每天進行10分鐘深呼吸、冥想或靜坐。

黃軒強調，單次的熬夜或暴飲暴食可能不會立即造成問題，但當這些不良習慣成為日常，風險就會逐漸累積，最終可能導致心臟崩潰。

