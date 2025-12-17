研考會今年推青年聯盟有成

研考會今年推青年聯盟的成效明顯，參與的青年都勇於發揮創意。(記者翁順利攝)

記者翁順利／台南報導

市府研考會發表今年施政成果，「臺南青年策略聯盟成立」列為今年最具指標性的治理突破，已整合十四所大專校院資源，打造政策孵化平台，整合校園培力能量、青年社群與政策需求，讓青年行動得以在制度中持續延伸。

研考會主委王效文表示，今年首次推出「青年公共參與行動計畫」，促成多項在地行動，例如後壁風災重建討論、拔馬部落女性聲音紀錄、以「做十六歲」成年禮為起點、失智智慧照護app及「ATM提款防詐警示系統」等，讓青年成為的地方治理參與者。其中「ATM提款防詐警示系統」提案，把AI智能防詐機制導入ATM，與研考會首創自行研發試驗ATM口罩偵測系統打詐措施契合，展現青年思維與智慧科技結合的行動力。中央金管會日前宣布，研議推動「ATM導入臉部遮蔽示警功能」，阻斷詐騙金流，顯見台南治理成為全國典範。

廣告 廣告

研考會今年首次啟動青年跨縣市治理網絡交流，帶領台南市青年委員與高雄市、屏東縣青年委員、公部門進行深度交流，以政策視角共同討論南部青年願景，「南方青年共同體」的願景正在成形，朝「南方共好」前進，透過「南方治理平台首長會議」，攜手各局處與南部各縣市推動跨域合作，就交通建設、環境保護、綠色旅遊等公共議題，整合資源、強化協作。

研考會強調，台南青年政策已邁向可持續孵化與跨域協作的新階段，未來將持續透過制度性設計，打造青年願意留下、勇於行動、能夠與城市共同成長的公共參與環境。