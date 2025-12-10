研考會前主委蒙志成夫妻涉貪遭訴
記者王勗∕台南報導
南市府研考會前主委蒙志成涉私用公務車與不當使用主管特支費，為檢調調查後將夫妻二人分以五十萬元、五萬元交保，全案爆發後蒙志成火速請辭獲准，檢方經過濾分析特支費用途後，發現並未用於公務，而是用於家人聚餐等，經調查偵結將蒙志成夫妻依貪汙罪嫌起訴。
據調查，蒙志成自去年七月起至今年六月擔任研考會主委，每月可動用支出「為民服務費」三萬九千元，該款項用途限於研考業務招待與致贈等，惟經查發現多筆款項所用的「研考人員」均是家人，直到發現蒙以為民服務費購買小孩作業簿、文具，顯非公務用品，不當使用公帑的行為才意外露餡遭到內部檢舉。
檢方調查，蒙志成為民服務費的使用上十分「樸實」，大多為平價餐飲，包括咚豬咚豬韓式部隊鍋、萬客樓、遠東百貨豆腐村、涮乃葉，與大潤發店涮乃葉；韓朝韓式料理、漢來海港餐廳、南紡購物中心的瓦城、同記安平豆花、赤印牛排、饗宴麻辣火鍋專賣店、劉家酸白菜火鍋、毛丼、輝哥牛肉湯爐、我家牛排、輝煌川菜館、夫妻肺片麻辣鍋等，單價消費最高為Tomato牛排餐廳。初步統計以「研考業務餐敘」報銷餐費約五萬三八四０元。
蒙志成妻子李女則透過家族群組詢問市府統編，至十月甜、狸小路手作烘焙等購買甜點，另買書費用也報市府統編公帳，計三六七三元。蒙志成另也透過旅行社購買台糖長榮酒店自助餐券廿二張，五張用於安排家人聚餐。甚至用於購買孩子學生文具計一０九元，該筆金額後抽回單據，但仍被列為貪汙未遂。
私用公務車部分，檢方根據差假紀錄、ＥＴＣ資料與油耗計算，發現蒙志成曾駕駛公務車從住處到嘉義接家人，再開往雲林處理妻子家中喪事，也載家人至南紡購物中心消費，認上述行程與研考公務無關，由市府負擔油錢與高速通行費，構成公務員背信。
現全案偵結起訴，南檢認蒙志成夫婦圖利金額約六萬二二四０元，其中五萬多元的餐費及三千餘元家用消費已實際核銷。蒙夫妻二人於偵查中繳回不法所得並自白，全案依利用職務上機會詐取財物、違背法令圖利自己與他人、公務員背信及行使公務員登載不實文書等罪起訴。
