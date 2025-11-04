研考會青年建議市府積極更新博愛座

市府研考會的青年委員建議市府應加速更新博愛座，獲得重視。(記者翁順利攝)

翁順利/台南報導

臺南市政府於三日召開第四屆青年事務委員會第二次大會，，青年委員積極發言參與市政討論與政策建議，其中提出博愛座標示應加速更新的多項務實的建議，獲得各相關單位的高度重視，召集人黃偉哲市長特別提示首長們要讓青年聲音轉化為具體行動與改變。

副召集人趙卿惠副市長亦全程參與會議，本次會議除盤點今年第一場大會與各工作小組提案執行進度，並聚焦「青年好成家」主題，由都發局、社會局及警察局分別就社會住宅、托育福利與反詐宣導等政策進行簡報，協助青年委員更深入了解青年在成家與婚育歷程中面臨的制度環境與支持資源。

在交流討論階段，青年委員針對博愛座更新作業、導入數位發展部「阻斷詐騙工具」、博物館網站資訊整合、托育資源宣導、原住民族語師資人力等議題提出具體建議，市府各局處現場即時回應，展現跨局處協作精神與青年公共參與推動力。相關決議事項將持續追蹤列管，由市府團隊研擬精進作法。

第四屆青年事務委員會由十位專家學者與十六位青年代表組成，涵蓋法律、創業、教育、農業、科技、非營利組織等多元領域。委員背景橫跨學生、創業者、社企、NGO與社區工作者等，並納入原住民與新住民第二代，充分展現多元共融、世代共創面貌。本屆青委會聚焦「就業、創業、成家、公參、培力」五大行動議題，串聯局處資源與青年觀點，共同提出創新解方。