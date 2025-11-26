研華亮相2025 SPS德國展 AI引領新工業轉型

▲研華將參與本週於德國紐倫堡舉行的SPS 2025國際自動化展。（圖╱研華提供）

[NOWnews今日新聞] 研華今（26）日宣布參與本週於德國紐倫堡舉行的SPS 2025國際自動化展，此次將發布涵蓋開放式架構、軟體定義自動化控制、邊緣AI與 WISE-Edge開發者架構等策略方向，並透過AMAX開放控制平台、AMR邊緣智慧、零缺陷視覺檢測，以及設備現代化方案，將展示如何加速IT與OT融合、打造具韌性且可擴展的工業生態系。

研華物聯網自動化事業群總經理林清波表示，全球製造現場正快速從AI與邊緣運算的試點驗證階段，邁向以其為核心的日常營運模式。客戶需求也已從單一產品轉向更全面的合作夥伴能力，包括同時理解IT與OT、協助因應資安與法規挑戰，以及提供可大規模部署的邊緣平台，以實現在整個工廠中達成即時、可行的智慧營運。

林清波指出，在今年德國SPS展中，研華將展示如何透過邊緣平台與AMAX控制方案，將這些市場期待轉化為可落地、具擴展性的自動化能力，並在製造現場落實有效部署。

研華歐洲物聯網自動化事業群副總經理Jash Bansidhar則提到，德國紐倫堡SPS展覽是研華全球布局中極具戰略性的舞台。將在此向歐洲重要決策者、工程師及系統整合商展示最新邊緣運算、AI 與工業物聯網創新，並深化與輝達、Intel（英特爾）、AWS（亞馬遜）、Qualcomm（高通）等生態系夥伴的合作，持續推動開放、互通且永續的工業轉型。

研華此次也將展出與Bosch Rexroth、SALZ Automation、Xentara、Acontis、AMC Analytik & Messtechnik GmbH 等夥伴共同開發的多項技術，展示開放式自動化架構與標準化runtime如何加速歐洲市場的 IT、OT 融合。

研華將在現場呈現三大創新主軸，全面展示公司推動下一代工業智慧化的策略方向，其中一項為AMR邊緣AI與智慧營運，基於NVIDIA（輝達）Jetson AGX Orin平台，研華將展示AMR的360度感知、多感測融合與高效能邊緣推論，協助客戶從PoC快速擴展至大規模工廠部署。

研華將展示結合高速相機、邊緣AI與工控I/O的視覺檢測與追溯解決方案，提供即時洞察、提升品質並加強營運透明度。

研華也將展示NVH與振動分析、模組化DAQ測量，以及符合CRA標準的舊設備資安強化應用，這些展示重點強調以務實方式整合邊緣數據、提升設備資安，並透過低中斷、漸進式的升級，協助製造商在不大幅改動既有系統的前提下實現長期的營運韌性。

