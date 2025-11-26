研華盛大亮相 2025 SPS展 大秀開放式AI邊緣平台引領新工業轉型

研華。資料照



研華今(26)日宣布參與本週於德國紐倫堡舉行的 SPS 2025 國際自動化展，秉持研華企業願景「智能地球的推手」，本次將發布涵蓋開放式架構、軟體定義自動化控制、邊緣 AI 與 WISE-Edge 開發者架構等策略方向。透過 AMAX 開放控制平台、AMR 邊緣智慧、零缺陷視覺檢測，以及設備現代化方案，將展示如何加速 IT/OT 融合、符合歐盟 CRA 資安要求、並打造具韌性且可擴展的工業生態系。

研華物聯網自動化事業群總經理林清波表示，在今年德國 SPS 展中，研華將展示如何透過邊緣平台與 AMAX 控制方案，將這些市場期待轉化為可落地、具擴展性的自動化能力，並在製造現場落實有效部署。

研華歐洲物聯網自動化事業群副總經理Jash Bansidhar指出，德國紐倫堡SPS展覽是研華全球布局中極具戰略性的舞台。將在此向歐洲重要決策者、工程師及系統整合商展示最新邊緣運算、AI 與工業物聯網創新，並深化與 NVIDIA、Intel、AWS、Qualcomm 等生態系夥伴的合作，持續推動開放、互通且永續的工業轉型。

研華此次亦將展出與 Bosch Rexroth、SALZ Automation、Xentara、Acontis、AMC – Analytik & Messtechnik GmbH 等夥伴共同開發的多項技術，展示開放式自動化架構與標準化 runtime 如何加速歐洲市場的 IT/OT 融合。

研華在7號館380號展位將呈現三大創新主軸，全面展示公司推動下一代工業智慧化的策略方向：AMAX 開放式控制平台邁向軟體定義自動化、AMR 邊緣 AI 與智慧營運、零缺陷製造的視覺智慧

除了上述三大核心創新領域之外，研華也將展示 NVH 與振動分析、模組化 DAQ 測量，以及符合 CRA 標準的舊設備資安強化應用。這些展示重點強調以務實方式整合邊緣數據、提升設備資安，並透過低中斷、漸進式的升級，協助製造商在不大幅改動既有系統的前提下實現長期的營運韌性。

