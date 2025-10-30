研華第三季每股賺3.2元 創近9季新高
〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研華(2395)今日開出第三季財報，單季營收為177.74億元，季減0.4%、年增19%，合併毛利率38.9%，季減1.1個百分點、年減2.4個百分點，營益率15.2%，季減2.5個百分點、年減1.2個百分點，稅後淨利27.66億元，季增39.1%、年增22.5%，每股盈餘(EPS)3.2元，季增39.1%、年增22.6%。
研華2025前三季累計營收為529.61億元、年增22%，毛利率39.78%、年減0.83個百分點，營益率16.53%、年增1.5個百分點，稅後淨利74.89億元、年增18%，每股稅後盈餘8.67元，年增17.32%。
若以美元計價，研華前三季營收為16.97億美元、年增25%。管理層觀察全球各個區域的營運表現，北美業績年增23%，台灣年增24%、歐洲年增22%、中國年增14%，新興市場合計年增28%；北亞市場則年對年持平。
各事業群表現方面，管理層認為整體表現皆有突出成果，均較去年同期雙位數增長，其中，智能服務事業群(iService)業績年增58%、智能系統事業(iSystem)年增34%、物聯網自動化事業群(iAutomation)年增15%，嵌入式事業群 (Embedded Sector) 則為年增11%。
研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，第三季接單與出貨比值(B/B Ratio)為1.01，其中，三大區以歐洲市場BB值1.10動能最為強勁，中國市場為1.01表現持穩，而北美市場則因專案週期因素較上季下滑至0.88。
展望第四季，面對原物料成本上升與供應鏈緊張等挑戰，研華已提前布局，與供應商夥伴密切合作確保供料平穩，並積極導入替代料與升級設計，確保未來出貨排程順暢。同時，也研議調漲價格適度反映成本壓力，強化營運韌性，將不確定性風險降至最低。
