研華：漲價效益1至2季顯現 邊緣AI占比明年拚3成

（中央社記者吳家豪台北5日電）工業電腦廠研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙今天出席法人說明會表示，由於零組件成本上揚對毛利率造成負面影響，研華已著手漲價，相關效益預計1到2季後才能完全反映；研華邊緣人工智慧（AI）業務成長快速，預估2026全年營收占比將達到30%。

研華今年第3季合併營收新台幣177.74億元，與第2季持平，年增19%；受營業費用及原料成本提升影響，毛利率為38.9%，季減1.1個百分點，年減2.4個百分點；在業外收入5.68億元挹注下，歸屬母公司業主淨利達27.66億元，季增39%，年增23%；每股盈餘3.2元，為近9季新高。

陳清熙提到，研華內部正在設定2026年目標，3大區域中，美國預期會成長雙位數百分比，歐洲訂單狀況非常好，中國市場也有不錯表現，至少到2026年上半年營運展望都相當樂觀，有機會達到雙位數百分比的有機成長（自身營運而非透過併購的成長）。

談到併購策略，陳清熙說，明年應該沒有超過1億美元（約新台幣30.9億元）的大型併購案，但可能發生為了彌補技術缺口的小型併購案，目前有幾個候選對象正在洽談中，特別是在AI相關零組件、周邊及軟體合作夥伴方面，等到有明確結果會立即公布。

他表示，研華邊緣AI業務營收占比從2024年的9.4%，成長到2025年第3季的17%。依照這個趨勢，2026年中邊緣AI營收占比有機會達到25%，全年將挑戰30%。

針對零組件缺料問題，陳清熙指出，除了DDR4記憶體之外，SSD（固態硬碟）價格也在上漲，對毛利率有負面衝擊。研華已開始採取行動，把成本上漲反映在產品售價上，板類與系統類產品將有不同漲幅。

不過，陳清熙坦言，由於現有訂單可能到2026年第1季才出貨完畢，新價格的效益預計在1到2季後才能完全反映在毛利率上，預估今年第4季毛利率會稍微下滑，但明年第1季應可逐步回升。（編輯：楊蘭軒）1141105