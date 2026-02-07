研華1月營收70.6億年增2成創單月新高 今年營運表現可期

【記者呂承哲／台北報導】工業電腦大廠研華（2395）公告2026年1月合併營收為新台幣70.60億元，月增17.95%、年增23.14%，創單月歷史新高。

從區域別來看，北美、歐洲及韓國市場表現突出，較去年同期分別成長11%、17%及35%。受去年農曆年節落於1月之低基期因素，中國及台灣市場年增73%及105%，成長強勁；新興市場為個位數年增，而日本則表現持平。

從事業群表現來看，智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems)、物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, IAutomation) 及智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService) 年對年成長分別為18%、45%及20%；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體年增29%，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT) 及應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 分別呈現29%及30%年增。

廣告 廣告

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪台宴請台灣供應鏈關鍵夥伴，研華由總經理張家豪代表出席。隨著邊緣AI（Edge AI）與實體AI（Physical AI）應用快速推進，研華與 NVIDIA 在相關領域的合作已進入加速期，雙方攜手推動產業智慧化轉型的布局逐步成形。張家豪直言，今年已出現明顯轉折，特別是機器人相關應用，落地速度相當快。他指出，研華內部評估，今年相關業務成長幅度可望明顯優於去年，市場動能相當清楚，至於具體營運數字，將留待三月法說會進一步對外說明。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

新竹縣長最新民調出爐！「3強對比」徐欣瑩居冠 逾4成民眾力挺國民黨

楊小黎千字文道歉！若知《世紀血案》沒獲授權會拒演

華友聯今至明年Q1再推3案 華鳳舉喜歸仁高鐵總銷109億元

