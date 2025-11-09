研華10月營收60.16億月減年增 今年以來表現仍增逾2成

【記者呂承哲／台北報導】工業電腦大廠研華（2395）公布2025年10月合併營收為新台幣60.16億元，月減3.09%、年增8.7%。累計今年前10月營收589.77億元，年增20.34%。

研華先前法說會預估，第四季營收介於5.5億至5.7億美元，毛利率38%至40%、營業利益率15%至17%。研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，記憶體與部分零組件價格上升對毛利率形成壓力，公司透過選擇性調價以維持財測區間內表現。

研華表示，10月營收以區域別來看，北美、台灣及新興市場成長動能強勁，皆較去年同期雙位數增長，年增分別為16%、39%及35%；歐洲、中國及日本市場呈現個位數成長；而韓國市場則較去年同期衰退。

若以各事業群來看，智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems) 與智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService) 皆較去年同期呈現雙位數成長，分別年增25%及12%；物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, IAutomation) 則為年增6%；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體為個位數年增，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT ) 及應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 皆較去年同期個位數成長。

從前10月營收表現來看，北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現佳，分別年增22%、20%、13%、26%及33%。 各事業群表現，智能系統事業群iSystems、物聯網自動化事業群IAutomation及智能服務事業群iService分別成長33%、14%及52%。嵌入式事業群整體較去年同期增長10%，其中 嵌入式運算與周邊系統EIoT與應用電腦事業群ACG分別年增11%和9%。

