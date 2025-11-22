研華2026迎南加州新總部！瞄準邊緣AI靠這三策略

工業電腦龍頭研華（2395）不僅早已切入20家人形機器人供應鏈，10月更宣布聯手晶片巨擘高通的子公司，可見擴大邊緣AI版圖的野心。《遠見》專訪研華嵌入式事業群總經理張家豪，解析研華布局邊緣AI的三大策略，包括其「自主系統與機器人」（AS&R）事業體的轉型，以及2026落成的南加州新總部，將如何卡位「美國製造」商機。

當AI的狂潮從雲端奔湧至物理世界，「實體AI」（physical AI）的產業革命已然開打。

從人形機器人、自主移動載具（AMR）到智慧工廠與醫療設備，AI不再僅存於數位空間，而是開始與現實世界即時互動，而這也更仰賴邊緣端的即時推理、運算，帶動邊緣AI生態系發展。在這場全新的競賽中，台灣工業電腦巨擘研華科技正經歷深刻的戰略轉型。

「研華的第一大策略，就是所有Edge Computing（邊緣運算）上都配有AI運算效能。」研華嵌入式事業群總經理張家豪接受《遠見》專訪時指出，隨著Intel、AMD等CPU大廠紛紛在晶片中內建可更高效執行AI運算的NPU（神經網路處理單元），AI運算已不再是加分的選項，而是「標準配備」。

邊緣裝置升級！三大策略搶實體AI商機

張家豪指出，研華身為全球工業電腦市占龍頭，憑藉數十年累積的產業經驗，擅長與全球最主流的CPU和AI晶片組廠商合作，包括Intel、AMD、輝達、高通、NXP等，能依據客戶從人形機器人到傳統AMR的不同需求，從算力、平台架構、電力與功耗等角度，提供最適切的邊緣AI平台。

第二大策略則是善用研華協助多元產業落地的豐富經驗，從醫療、自動化等既有產業，以及機器人、無人機等新產業雙管齊下，開發多個平台，協助合作伙伴落地。第三策略則是整合生態系的眾多伙伴。「我們內部叫做co-created（協同），」張家豪補充，這在橫跨多產業的實體AI商機中尤其重要，「透過合作，打包成一個個的development kit（開發套件）、ready to use package（即用套件）。」

這些策略源自於產業與客戶的需求正在轉變。國際上開始有「純軟體」AI新創，尋求研華在硬體整合上積累數十年的經驗。張家豪指出，五年前幾乎沒有這種新創客戶，近來大幅增加，韓國便是其中一例，「他們跟我們談的都是演算法，怎麼讓AI更智能、怎麼訓練模型。他們需要的就是我們把硬體平台準備好，讓他們專心做訓練。」

不僅如此，研華也與高通子公司、來自矽谷的邊緣AI新創Edge Impulse深化合作。Edge Impulse擅長打造供物聯網工程師使用的開發平台，而身為其最早投資人之一的研華，合作關係早在五、六年前便已展開。隨著高通有意擴大邊緣AI生態圈版圖，研華也在10月宣布，將Edge Impulse的軟體獨家整併進研華硬體，提供全球客戶更完整的解決方案。

研華也與高通子公司、來自矽谷的邊緣AI新創Edge Impulse深化合作。

實體AI加速轉型，從賣零組件到「解決方案」

除了在邊緣生態系擴大投入，張家豪坦言，實體AI落地的極度複雜性，例如機器人技術發展，迫使研華的角色發生了根本性的變化。

研華的目標不是製造出一台完整的機器人，而是提供開發機器人所需的所有關鍵零組件，包括運動控制、2D/3D視覺攝影機、5G、Wi-Fi 7通訊模組、光學雷達、路徑規劃等，「一台機器人所有看得到的硬體、模組部分、（驅動）軟體都準備好，讓客戶去開發。」

不僅需高度整合，隨著不同產業、架構、載體的產品需求差異擴大，從「產業需求回看產品」的重要性也提高。例如，光是電腦運算就有諸多不同，「你把做好整合的機器人，賣到AMR，跟賣到人形機器人，（需求）根本完全不一樣。」

為此，研華的組織架構也進行了相應調整，2024年整合團隊能量，成立「自主系統與機器人」（AS&R）事業體，瞄準泛機器人產業，為客戶提供更高度的客製化服務，「從以前純硬體的部門，轉型為Solution（解決方案）部門。」張家豪強調，這正是機器人產業帶動研華事業群最大的一個轉向。

目前，研華已經成功切入20多家人形機器人供應鏈，不過，相較當前人形機器人狂熱，研華採取穩扎穩打策略，從農業、工業、醫療等多元場域切入，讓邊緣AI扎實地在各行各業中落地。

張家豪認為，目前實體AI最實際的應用，會優先出現在特定領域。例如，具備自主移動能力的機器人非常適合執行「巡檢」任務，無論在白天黑夜，或面對危險的廠區環境，都能取代人力。此外，在救護、消防、軍事等高風險特殊用途上，更是潛力無窮。

「所謂的『人形』機器人，應該是指模仿人類『行為』（behavior）的機器人，而不是真的長得像人的形狀的機器人。」他直言，以當前技術成熟度，讓機器人長出兩隻腳走來走去，除了吸睛外，在許多場景下的實用性仍有待商榷。

研華早在疫情前就切入美國，加快「在地設計導入」

面對全球供應鏈重組與「美國製造」浪潮，研華不僅沒有缺席，更以前瞻性的布局搶先機。其位於美國南加州的全新營運中心即將於2026年完工，但其戰略意義遠不止於擴大產能。

張家豪笑說，研華在美國擴大布局的腳步始於疫情，早在美國總統川普掀起的關稅壁壘之前，可說是極具先見之明。他補充，美國製造的商機預計帶動製造業成長，而這些醫療、自動化設備正是研華擅場；同時，公司也正擴大在美國的R&D團隊。

張家豪解釋，過去，美國業務團隊接到生意後，需拉回台灣進行設計開發，存在時差與溝通成本。未來，部分專案將直接由美國的R&D與PM團隊面對客戶，在當地進行修改與驗證，「大幅提升我們在美國design in（設計導入）的速度。」

除了提升服務客戶的效率，特別是在國防、軍事、醫療、航太等產業，出於安全與機密考量，通常不希望產品設計來自海外，甚至要求直接在美國在地設計，而研華的在地化策略正好能滿足此需求。

從提供標準化硬體，到打造客製化的解決方案套件；從單純的硬體製造，到整合軟體、生態系伙伴的平台服務，更搶入美國市場進行在地研發，研華正以一場全面的組織與思維革命，回應實體AI時代。這家工業電腦的傳統巨擘，已準備在這波AI落地的浪潮中，扮演不可或缺的核心角色。