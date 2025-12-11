研訓院攜手財金、保發 扎根嘉義縣金融教育

台灣金融研訓院攜手財金公司與保發中心，在中正大學協助提供16名師資下，針對嘉義縣8所國小的四年級學生，短短兩個月內密集舉辦60場金融素養課程，共368名學生受惠，教學滿意度5分量表當中獲得4.6分高分，未來將推廣到嘉義縣其他108所國小。

台灣金融研訓院董事長雷仲達、財金公司董事長林國良、保發中心董事長黃泓智與副總經理鄭淑芳，今（11）日特地從台北南下太保市，參加在嘉義縣人力發展所舉辦的「114年嘉義縣CSR金融共好公益計畫成果發表儀式」，嘉義縣縣長翁章梁、嘉義縣政府教育處處長李美華、民雄國小校長蔡明昇、柳溝國小校長陳媺慈，以及協助遴選學生與職員擔任老師的中正大學清江進修推廣暨數位學習中心主任暨經濟系教授崔曉倩等人均出席記者會，場面相當溫馨。

翁章梁自曝：金融概念，從小只知兩件事

翁章梁致詞時表示，他從小對金融沒有概念，一直到快30歲了，唯一有的金融概念就兩句閩南語：母親跟他說「沒錢真艱苦」、父親跟他說「做人要勤儉」。從事政治工作後，感受到搞政治的人要懂經濟，因為經濟好壞會影響政治發展，變成開始慢慢有所涉獵。

「114年嘉義縣CSR金融共好公益計畫成果發表儀式」11日舉行，保發中心董事長黃泓智與媒體聯訪。（陳怡慈攝）

翁章梁說他最近在看佛經，發現釋迦牟尼佛也在教大家理財，釋迦牟尼佛說財富可以分成四份：一份用於自己的生活、兩份用於發展、還有一份你要存起來以備不時之需。如果還有餘裕，可以做些施捨、做些功德。

他指出，錢是萬善之源也是萬惡之源，怎麼讓孩子對錢有正確觀念非常重要，他們那一代成長過程貧乏，國小、國中、高中都沒有教金融素養，唯一有教的就是父母，但父母對錢的觀念受限於自身經驗。像他的父母一輩子在田裡打滾，只知道沒錢真艱苦、做人要勤儉。既然人一輩子離不開錢，就要認識它。

雷仲達：創新合作模式，課程導入合作夥伴元素

台灣金融研訓院院長雷仲達致詞時談到，研訓院2022年開始投入「國小金融素養教育模式」的課程研發與試點教學，並且從2023年啟動「CSR金融共好公益計畫」，3年來已經在台南、彰化及高雄，與銀行合作，在國小校園裡提供公益的金融教育。今年則是創新模式，改成與財金公司及保發中心合作，讓嘉義縣也能成為金融素養校園扎根的縣市之一。

研訓院的金融共好公益計畫，把擔任教學的老師稱為「Coco老師」，雷仲達說，Coco在閩南語中代表「零錢，摳摳」，希望透過親切、有趣的字眼，帶領孩童從最生活化的金融概念出發，拉近他們對金融知識的距離，讓上金融課變成令人期待的事情。

20251211-台灣金融研訓院董事長雷仲達11日於「114年嘉義縣CSR金融共好公益計畫成果發表儀式」致詞。（研訓院提供）

雷仲達說，研訓院透過與中正大學的產學合作，由 16 位經過師資訓練的學生與職員擔任教師，一改過去與銀行合作時，由縣市所在的分行行員擔任「Coco老師」。今年9月與10月，短短兩個月期間，深入嘉義縣6個行政區合計8所國小，共舉辦60場課程，觸及368位小四學童，教學成效獲得學校班導師很好的評價，令人非常鼓舞。

隨著合作夥伴改成財金公司與保發中心，研訓院也推進金融教材的專業度，例如：今年教材特別增加財金公司知名的TWQR，讓孩子了解從實體貨幣轉變成數位貨幣還有數位支付的一些變化。「錢雖然在不一樣的地方，但都是真的，只是存在不同的地方，而且需要密碼才能使用，還有，任何你花的數位支付都會有紀錄。」

孩子從遊戲互動當中，可以認識到金錢的用途，也能夠體認到家庭財務的負擔，透過記帳的習慣，讓學童提高消費意識，從小就能培養自己控制財務的責任感。

黃泓智：向下扎根，猶如植入 DNA

保發中心董事長黃泓智致詞時談到，他一直覺得教育最好的效果就是向下扎根，也就是從小開始，特別是風險管理這種比較專業的東西，若能用淺顯易懂方式讓孩子們從小有這樣的概念，長大了就等於植入他們的DNA，這種做法是最有效果的。

黃泓智說，他這幾年在歐洲開會跟旅遊，發現歐洲賣的東西都有標示減碳的效果，他發現歐洲人買東西時會參考那些標示或數據，「這個就好像ESG的概念已經植入他們的DNA了。」

黃泓智說，這是因為歐洲從小學教育就開始植入ESG的觀念，所以當他們長大，他本身的DNA裡面就好像有ESG的觀念在裡面，所以他覺得研訓院的金融教育扎根計畫真的特別有意義，期望這種有意義的活動可以每年持續進行。

