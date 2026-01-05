研調估廠商農曆年減產 1月電視面板部分尺寸漲價

（中央社記者潘智義台北5日電）研調機構集邦科技今天公布1月上旬面板報價，因2月適逢農曆年，且面板廠減產，訂單提前或延後出貨，帶動電視面板部分尺寸價格上漲，但筆電面板需求轉弱，部分尺寸價格下跌。

集邦科技研究副總經理范博毓表示，1月部分電視品牌採購動能相對強勁，支撐電視面板需求穩定，面板廠可以保持較高的產能稼動率。因為2月逢農曆新年，面板廠目前正規畫屆時進行減產，會讓當月需求向前後月挪移，整體供需可望維持穩定，預估電視面板價格有機會在開年就迎來一波漲幅，1月電視面板價格轉為上漲，其中32吋、43吋、55吋與65吋將全面調漲1美元。

液晶顯示器（Monitor）面板部分，范博毓指出，1月液晶監視器面板需求仍處於淡季，但因為面板廠堅守價格須維持穩定的立場，就算需求較為疲弱，主流面板價格仍有支撐，1月液晶顯示器面板價格有機會全面持平。

集邦說明，自第1季起，電視面板價格將開始進入上漲循環，可望開始刺激液晶顯示器面板需求，在2月減產效應同步刺激下，是否有機會進一步帶動液晶顯示器面板價格上漲，將是未來1至2個月關注的焦點。

至於筆電面板，集邦預期，1月筆電面板需求轉為疲弱，部分品牌因為去年第4季提前備貨，今年第1季需求將放緩，加上記憶體缺貨與價格大幅調漲帶來的衝擊，品牌商將持續增強對其他主要零組件砍價的力道，而持續處於供過於求狀態的筆電面板將首當其衝，無論是檯面價格或是檯面下優惠，品牌要求跌價的壓力正持續增強。

集邦預估，1月筆電面板價格將下跌，且跌幅稍擴大，除一般廣視角機種可持平外，其餘高階廣視角機種預估將下跌0.2美元。（編輯：張均懋）1150105