研調：人型機器人邁向商用化 固態電池將成主流

（中央社記者潘智義台北28日電）研調機構集邦科技最新固態電池調查指出，人型機器人發展於2026年來到商用化的關鍵點，作為能量補給的電池更加受重視。儘管目前人型機器人主要搭載液態鋰電池，但未來對長續航、高負荷工作的要求增加，或將促使具高能量密度的固態鋰電池接棒，成為主流方案。

集邦（TrendForce）預估，目前人型機器人續航多為2至4小時，提升方式仰賴熱插拔換電技術，或改用高能量密度電池，人型機器人對固態電池的需求可望於2035年超過74GWh，較2026年成長千倍以上。

集邦估計，2026年全球人型機器人出貨量將突破5萬台，年增700%以上，高鎳三元鋰電池憑藉相對較高的能量密度，成為當前機器人電池的主流選擇；磷酸鐵鋰電池則因成本優勢，多用於對續航要求較低的服務型機器人。

集邦指出，受限於液態鋰電池的能量密度，和人型機器人軀幹空間、重量等因素，多數產品的續航力集中在2到4小時，電池容量多低於2kWh。如Unitree H1的電池容量為0.864 kWh，靜態續航不足4小時；Tesla Optimus Gen2搭載2.3 kWh高鎳三元電池系統，也僅能維持約2小時的動態續航。

集邦說明，要跨越續航5至8小時的門檻，可採取「換電策略」，如Agility Robotics的Digit、Apptronik的Apollo透過熱插拔技術，換電池時無須重啟，以實現理論上的24小時不間斷工作。

另一方式是透過高能量密度電池技術提升電池容量，如Xpeng IRON、GAC GoMate、Engineai T800等機器人選擇搭載固態電池，續航大幅提升至4小時以上。

集邦指出，目前人型機器人電池產品的開發，尚面臨兩大挑戰，首先因為關節設計、構型選擇、AI邊緣算力等機器人的核心技術尚在快速迭代，電池的定製化開發面臨較大不確定性，如電池的安裝空間、功耗需求皆會受機器人不同的技術構型影響。其次，由於人型機器人尚在商用化初期，產業的首要目標為找尋可大規模商用化的場景，續航力改善屬次要任務，因此，尚無法刺激相關電池技術達成關鍵突破。

儘管如此，集邦認為，人型機器人對高能量密度、高倍率放電、高安全型電池的需求，正好可作為固態電池的試驗場，以發揮其能量密度優勢。隨著固態電池技術突破與成本下降，將有助人型機器人打破動力瓶頸。（編輯：張均懋）1150128