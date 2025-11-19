研調：估2026年逾50%AI眼鏡 搭載AR功能

（中央社記者江明晏台北19日電）Meta推出首款消費級AR眼鏡Meta Ray-Ban Display，意味著全球智慧眼鏡市場將從「AI眼鏡」階段，進入具顯示功能的「AR眼鏡」競爭。研調機構DIGITIME預估，2026年推出的AI眼鏡款式中，具備AR功能的比重將提升至50%以上。

相較2024年未量產的AR眼鏡Meta Orion，Meta Ray-Ban Display為Meta宣告進入可量產的消費級AR眼鏡市場，業界認為，2026年將引發更多業者跟進。

DIGITIMES分析師方覺民指出，Meta在智慧眼鏡市場採用雙軌策略，第1是持續以Ray-Ban Meta （Gen 2）、Oakley Meta HSTN等無顯示功能的AI眼鏡擴大市占率，透過優化續航力、拓展運動等利基市場，來接觸更廣泛的用戶。

第2是以Meta Ray-Ban Display較高價但消費者可負擔的AR眼鏡，進行小規模市場驗證；因受限於AR零組件產能限制，銷量非Meta首要目標，主要目的為搶先獲取早期用戶反饋、展示技術力，並確立市場話語權。

DIGITIMES認為，AR眼鏡若能與時尚品牌聯名，將為拓展AR眼鏡普及可行策略。原因在於時尚品牌消費者對價格接受度較高，即便AR眼鏡價格較昂貴，仍可維持一定接受度，未來隨著供應鏈成本降低後，再逐步滲透至一般消費者。（編輯：張良知）1141119