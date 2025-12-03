研調：全球關稅對抗成常態 台廠應多據點布局

（中央社記者張建中台北3日電）研調機構DIGITIMES副總監羅惠隆今天表示，全球關稅對抗將成為常態，加速多極化發展，廠商應進行多據點布局，滿足區域需求，並建立跨區域的中立據點，因應美國積極發展人工智慧（AI），台廠可以扮演美國全球AI布局的支點角色。

DIGITIMES今天舉辦科技趨勢論壇，羅惠隆說明「川普2.0時代台灣科技供應鏈的挑戰與新機遇」。他說，美國貿易政策的核心信念，是美國強大根植於厚實的製造實力與強大國防，關稅為主要工具，吸引企業回流、鼓勵外國投資，以創造就業、強化製造力、改善貿易逆差及鞏固國防基礎。

羅惠隆表示，美國對等關稅雖然面臨法律挑戰，不過美國總統川普仍有許多可用的策略，預期未來美國貿易政策仍將維持施壓的態勢，區域協議具不確定性。

羅惠隆說，全球關稅對抗將成為常態，並將加速全球多極化發展，廠商應建立多據點布局，滿足區域需求，並建立跨區域的中立據點。而跨國企業更仰賴專業代工，科技製造需求將擴散至各產業，廠商應擴大專業製造領域。

羅惠隆表示，美國積極發展AI，不僅對內掃除AI阻礙，並對盟友擴散AI技術，政府主導的AI商機將擴大，台商應深耕美國AI體系，扮演美國全球AI布局中扮演支點的角色。（編聞：張均懋）1141203