研調：品牌憂記憶體缺貨 明年首季電視面板提前拉貨

（中央社記者潘智義台北22日電）研調機構集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，電視品牌商認為面板價格已在底部，也擔心記憶體缺貨與價格高漲問題擴及電視產品，並於明年擴大發酵，因此將部分明年第1季電視面板需求提前準備，目前電視面板需求依然穩定。

集邦調查，12月下旬電視、液晶顯示器（Monitor）面板報價持平，15.6、17.3吋筆電面板皆較11月下跌1美元。

范博毓說明，目前電視面板需求依然穩定，面板廠12月的產能稼動率仍持續維持在相對較高水準，面板價格因而獲得一定的支撐基礎。面板廠在需求維持下，開始醞釀面板價格上漲的氛圍，目前預計12月電視面板價格，包括32吋至65吋可望全面持平。

他指出，明年2月農曆新年及工作天數減少，部分需求會向1月與3月分流，1月需求有機會維持，因此不排除1月電視面板價格有機會開始上漲。

今年第4季液晶顯示器面板需求雖偏弱，但他認為，仍有少數客戶增加需求，且面板廠因主流液晶顯示器面板長期處於虧損狀態，不願意在面板價格有更多讓步，品牌商目前也可接受價格維持穩定。

因此，集邦預估12月的液晶顯示器面板價格走勢大多持平，面板廠預期電視面板價格醞釀上漲的氛圍，對拉抬液晶顯示器面板價格走勢也有幫助，也開始醞釀液晶顯示器面板價格上漲的氣氛，不過屆時仍須視實際需求及買賣雙方議價狀況而定。

集邦分析，12月筆電面板需求受記憶體缺貨、價格大幅上漲的衝擊，影響逐漸顯現，部分品牌希望可以趕在明年正式調漲整機出廠價格前，增加對中低階機種出貨，帶動筆電面板短期需求增溫。

集邦評估，明年筆電面板需求受記憶體影響，不確定性更高，因此就算目前部分面板需求增加，面板廠對筆電面板價格的態度卻更加放軟，仍希望以維持客戶關係為優先考量。

在此前提下，集邦預估12月筆電面板價格，除了一般機種持平外，其餘高階廣視角機種皆下跌0.1至0.2美元不等；且在明年第1季需求更加疲弱之下，不排除筆電面板價格仍將承受調整壓力。（編輯：楊蘭軒）1141222