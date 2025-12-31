研調：品牌與面板廠垂直整合 LED產業深化

（中央社記者潘智義台北31日電）研調機構集邦科技預估，2025年全球LED晶片對外銷售市場總產值為28.41億美元，LED晶片業務營收主要來自照明、背光和Mini LED顯示螢幕應用。

集邦今天表示，品牌商與面板廠商在發光二極體（LED）晶片產業推進垂直整合，顯著降低產品應用與晶片供應間的協同成本。透過規模化生產與技術協同，可望加速微型發光二極體（Micro LED）、次毫米發光二極體（Mini LED）技術在顯示、非顯示市場的發展，進而驅動LED晶片市場產值持續成長。

集邦說明，面板廠華星光電近日成功競得兆元光電80%股權和相關債權，代表華星光電正式進入發光二極體（LED）晶片領域，完成從上游晶片到下游Mini LED顯示應用的供應鏈布局。自2018年以來，三星、友達、海信、京東方、群創和惠科等多家品牌或面板廠已陸續推動類似併購或投資案，深化產業垂直整合趨勢。

此次華星光電以人民幣4.9億元（7000萬美元）收購兆元光電，凸顯品牌、面板廠在上游LED晶片領域的整合趨勢，過去三星投資錼創後，推出Micro LED電視產品；友達分別投資富采、錼創，已量產Micro LED手錶和Micro LED車載溝通顯示螢幕。海信選擇入股乾照，隨後推出RGB Mini LED背光技術的電視。

京東方控股華燦光電後，推出玻璃基Mini LED顯示螢幕，惠科則自行於2023年實現Mini LED顯示螢幕量產。華星光電位於蘇州的Mini LED顯示螢幕產線已於2025年投產，現階段月產能達6000平方公尺，未來更有望借助兆元光電強化產品競爭力。（編輯：楊蘭軒）1141231