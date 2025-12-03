研調：衛星直連將成新世代行動連網趨勢

（中央社記者潘智義台北3日電）研調機構DIGITIMES今天表示，5G剛性需求不振，但AI卻有機會帶動6G需求，尤其衛星直連（D2D）將成新世代行動連網趨勢。

DIGITIMES今天舉行「2026年科技趨勢論壇」，資深分析師吳伯軒表示，行動通訊電信業者原對5G寄予厚望，但市況差強人意，其實連5.5G已推出第2年，一般民眾沒太多感覺，缺乏剛性需求，業者現階段也擔心6G的剛需在那裡。

吳伯軒說，雖然業界擔心6G的需求，但人工智慧（AI）有機會驅動6G，更帶動衛星直連的市場，可望重塑次世代通訊網路剛需新面貌。

他表示，面向6G時代非地面網路（NTN），衛星直連將扮演重要角色，而產業界也極力避免6G成為雞肋。

DIGITIMES分析師黃雅芝指出，6G與衛星的融合將推動電信營運商朝固網、行動、衛星「新3網融合」，非地面網路（NTN）將可滿足連網剛性需求。

黃雅芝說明，美國2025年國防部採購商用通訊衛星的預算為1.34億美元，較2024年僅7100萬美元大幅增加；中國2023年底籌資人民幣67億元（約9.4億美元）部署千帆低軌衛星（LEO），目標2030年完成1.5萬顆。

歐盟方面，2022年啟動的IRIS2，是歐盟首次針對衛星通訊進行重大投資，規模達65億歐元；前次投資建設大型衛星群是2000年伽利略（Galileo）定位導航系統。

伺服器部分，DIGITIMES分析師周延表示，台灣伺服器廠紛赴美國設廠，明年關鍵的L6階段都將在美國生產，台廠的L6產線可能將尋找為阿拉伯主權基金這類具實力的買家代工，填補移到美國的產能空缺。（編輯：張良知）1141203