研調：電視面板1月淡季不淡 筆電機種降價求售

（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技今天公布1月下旬面板報價，部分主力電視品牌仍積極增強備貨，希望可以在記憶體等零組件的取得能力較優之下，進一步獲取更多市占率，電視面板需求在第1季的傳統淡季表現並不弱勢；液晶顯示器面板價格也轉強，但面板廠卻對筆電面板價格讓步。

集邦科技研究副總經理范博毓表示，除電視品牌搶市占率之外，面板廠已計畫將在2月減產，整體電視面板供需處於平衡狀態，有利於電視面板價格在第1季迎來一波漲勢。目前預期1月電視面板價格將上漲，包括32、43、55、65吋將調漲1美元。

液晶顯示器（Monitor）面板部分，范博毓指出，1月雖是傳統淡季，但在各式零組件持續調漲價格的趨勢下，部分品牌客戶也開始積極進行提前備貨，以避免後續採購成本出現持續被墊高的風險，部分客戶對於液晶顯示器面板需求也一反以往，提前開始轉強。

在液晶顯示器需求轉好的同時，電視面板價格也開始進入上漲循環，讓面板廠有更好的基礎營造液晶顯示器面板價格上漲的氛圍。就1月來看，不含背光模組面板可望率先反映價格調升，主流尺寸如23.8、27吋高階廣視角面板預計調漲0.1至0.2美元，液晶監視器面板模組價格仍將持平。

筆電面板方面，集邦調查，1月雖然是筆電需求傳統淡季，但是因為記憶體漲價等衝擊，反而讓筆電品牌客戶轉趨於積極備貨，希望可以在手中仍有零組件庫存，以及趕在終端價格實際開始調升前，盡可能擴大出貨量，品牌商因而增強對筆電面板的需求，同時也要求面板廠在價格上作更多讓步。

面板廠雖然感受到需求增強的趨勢，但顧及客戶關係，以及考量第2季以後面板需求的高度不確定性下，在面板價格的姿態明顯放軟，預期1月筆電面板仍維持跌價趨勢，其中一般廣視角機種下跌0.1美元，高階廣視角機種下跌0.2美元。（編輯：張均懋）1150120