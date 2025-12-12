研調：AI和記憶體旺 第3季半導體營收首破2000億美元

（中央社記者張建中新竹12日電）人工智慧和記憶體產品需求強勁，驅動半導體業單季營收首度突破2000億美元關卡，研調機構Omdia統計，第3季半導體營收達2163億美元，季增14.5%，預期2025年半導體總營收可望突破8000億美元。

Omdia表示，往年第3季半導體營收平均季增幅度略高於7%，先前市場預期今年第3季將季增約5%，在幾乎所有半導體產品表現都優於預期帶動下，第3季實際表現大幅超乎市場預期。

廣告 廣告

Omdia指出，2024年半導體營收超過6500億美元，創下歷史新高，年增逾20%；不過，成長極不均衡，若剔除輝達（NVIDIA）和記憶體晶片，其餘市場因庫存調整和需求疲軟影響，2024年營收僅成長1%。

2025年半導體市場復甦更加健康，Omdia表示，人工智慧和記憶體雖然依然是市場擴張的主要動能，但其他領域的市場也強勁成長。

Omdia統計，2025年第3季半導體營收季增超過14%，剔除輝達和記憶體晶片，其他領域的市場營收季增超過9%。

Omdia預期，2025年半導體營收將超過8000億美元，較2024年成長近20%。即使不計入輝達和記憶體，其他領域市場營收仍可望增長約9%，顯示2025年半導體業成長將轉向整體產業擴張，而不是集中在少數部分市場。

Omdia表示，第3季營收前4大半導體廠是輝達和3大記憶體廠三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）及美光（Micron），展現人工智慧加速器和先進記憶體持續主導地位。

Omdia預期，隨著人工智慧推理工作負載增長，傳統動態隨機存取記憶體（DRAM）和高頻寬記憶體（HBM）需求激增，推動短期價格上漲，第4季半導體營收可望再創歷史新高，強勢動能可能延續到明年。（編輯：林家嫻）1141212