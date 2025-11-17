研調：AI手機明年出貨挑戰6億支

（中央社記者江明晏台北17日電）研調機構DIGITIMES預估，2025年全球智慧型手機出貨量為12.213億支，年增成長2.3%，同時，生成式AI Android手機於2025年逐步向高階及中高階市場滲透，預估AI手機2026年全球出貨，將從2025年的4.458億支成長，接近至6億支。

研調機構DIGITIMES今天發布訊息，綜合供應鏈訊息、各區域市場狀況及觀察全球政經趨勢，預估未來5年，新興市場持續布建5G網路並擴大涵蓋範圍，加上這些區域的功能手機用戶將持續換購智慧型手機，可望帶動這些市場智慧型手機需求與出貨成長，預估2025年全球智慧型手機出貨量為12.213億支，較2024年成長2.3%。

廣告 廣告

DIGITIMES資深分析師林俊吉預估，全球2025年至2030年每年出貨成長率將落在3%上下，複合年均成長率（CAGR）將達3.06%。

DIGITIMES表示，2026年歐美國家進入降息週期，全球將進入美元走貶的總經環境，DIGITIMES預估智慧型手機需求持續增加，智慧型手機預估出貨為12.554億支，成長幅度約為2.8%。

在5G智慧型手機方面，DIGITIMES預估，2025全年出貨8.834億支，較2024年成長18.4%；2026年至2030年5G手機出貨每年將增量0.5億至1.2億支。

隨生成式AI浪潮持續席捲各硬體、軟體及服務領域，林俊吉觀察及推估，生成式AI手機2026年全球出貨，將從2025年的4.458億支成長接近至6億支。

他進一步表示，生成式AI Android手機於2025年逐步向高階及中高階市場滲透，價位帶已至400至500美元，2026年Android平台的生成式AI手機將擴大至中階市場，約為350至400美元價位帶。（編輯：張均懋）1141117