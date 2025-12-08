研議核三重啟只是假議題？ 童子賢：核綠共存是未來無法避免的方向

童子賢表示，台灣土地狹小、地狹人稠且本身不生產能源，因此核綠共存是不可避免的。（圖：維基共享）

核三廠是否重啟？近來備受社會各界關注，和碩董事長童子賢今天（8日）表示，台灣能源必須同時兼顧乾淨、穩定並符合經濟效率，「核綠共存」將是未來不可避免的方向。至於有人憂心「核三重啟」會是假議題與政治操作，童子賢則強調截至目前為止，相關主管和領導人都是非常認真在應對全球候變遷這項議題。

童子賢今天獲頒中華民國核能學會的「特殊貢獻獎」，受訪時強調替台灣找出乾淨、經濟實惠、穩定、高效且高品質的電力，是大家共同的心願。最近正在討論核二及核三重啟議題，台灣土地狹小、地狹人稠且本身不生產能源，因此他明確主張核能與綠能並行是不可避免的。

至於相關的進度，童子賢說，他不是執行機關，這部分應該要信賴專業組織。童子賢認為主管機關和與相關領導人都已經在積極面對氣候變遷，因此能源路線的選擇與調整，應該回到「風險管理」與「技術專業」，而非「政治操作」。

童子賢強調，美國即便身為全球最大的石油及天然氣生產國，過去10年還是維持大約兩成的核能占比；歐盟27國扣除德國不使用核能，2024年的核能占比還是達到23.6%。相關案例都顯示：單靠綠能難以支撐完整且高品質的電力系統；至於台灣在地理條件與能源選項上相較於世界各國更為受限，因此更應該務實評估各種組合的可能性。

童子賢指出，一旦太陽能在台灣過度擴張，光電板就可能壓縮到農業用地，導致糧食安全風險，因此綠能發展還是必須搭配其他「乾淨能源」來彌補間歇性不足。

童子賢指出，AI發展高度依賴穩定供電，台灣已經是全球供應鏈中不可或缺的關鍵夥伴，其實不必過度焦慮國際AI指數排名的前後變動，而該應保持穩定心態，持續補強人才與生態系，讓台灣在既有優勢上踏實前進。（張柏仲報導）