研議穿運動鞋執勤 告別紅眼 華航空服員可戴眼鏡

華航宣布開放空服員在機上可配戴眼鏡，提升員工執勤時的舒適度。（范揚光攝）

國籍航空繼開放空服員穿褲裝執勤後，再放寬服儀規定！中華航空內部公告，4日起空服員執勤時可戴框架眼鏡，但有款式限制，並研議可穿運動鞋執勤。台灣虎航也宣布，近期將開放戴眼鏡，後續將更換全新制服。

中華航空說明，即起開放客艙組員執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度，眼鏡款式以簡約單色、金屬鏡框或無框設計，使用透明鏡片為原則，也需隨身攜帶備用眼鏡，確保勤務順利。另也研議開放機上執勤時可穿自購運動鞋，減輕長時間站立與步行造成的腳部負擔，讓員工以最佳狀態提供服務。

台灣虎航表示，近期將開放客艙組員執勤可戴眼鏡，提升執勤時舒適度，另針對是否開放穿著運動鞋，虎航3日於董事會已通過第三代機隊計畫，並啟動換新制服專案，打造實用與舒適兼具的新制服，預計將配合A321neo機隊交機時發布，傳遞新形象。

長榮航空配合衛福部疾管署加強防護要求，疫情期間已開放空服員得視個人需求配戴眼鏡，現行則開放因眼疾無法配戴隱形眼鏡者，可憑醫囑配戴有框眼鏡，將持續評估空服員需求。星宇航空則表示，目前正評估中。

陳姓空服員分享，以飛美國班為例，單趟飛時逾10小時，加上起床到公司的交通時間，可能高達15小時，長期戴隱眼對眼睛傷害不小，機艙內非常乾燥，常有同事眼睛紅腫、流眼淚，戴不上隱眼，且每次下班因長時間穿高跟鞋，腳都很痠痛，不少人甚至拇指外翻。

她說，無論是開放戴眼鏡或穿運動鞋上班，對空服員來說無疑都是好消息，樂見服儀放寬也很期待這一天。