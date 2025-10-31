研議《就保法》修法 洪申翰：包含高齡勞保、失業給付、單親育嬰假

行政院長卓榮泰、勞動部長洪申翰備詢。廖瑞祥攝



行政院長卓榮泰今(10/31)日赴立法院備詢，立委李昆澤質詢時提出高齡勞工亦應參加勞保、失業勞工的政府補助申請時間應縮短，以及育嬰假6加1個月應納入單親家庭的建議，勞動部長洪申翰答詢時表示，目前正研議修正《就業保險法》，這些議題都有納入討論，修正草案完成後會提報行政院再送立法院。

李昆澤說，《就業保險法》目前規定保險對象是15歲到65歲，但現在中高齡就業是趨勢也是一個現象，所以65歲後也應該給予就業的保險。洪申翰回應說，《就保法》檢討在最後盤整階段，其中一部分就是對於適用年齡65歲，因為現在少子化跟高齡化的問題，其實也看到蠻多的中高齡勞工的確還有再往下工作的意願。

李昆澤接著說，除了高齡者續保，現在失業勞工要申請國家的補助給付，必須在失業後經過公家或相關的媒介找不到工作，或者沒有辦法得到職業訓練的狀況下，14天後才可以申請，現在社會繁重的壓力跟節奏，必須縮短等待日期，建議縮短7到10天，讓勞工可以在近期就獲得這樣的資源。洪申翰回應，目前也確實有在規劃是不是要縮短到7天，讓勞工申請相關資源的時候中間不會有這麼多的間隔。

李昆澤指出，勞工育嬰假有6加1，雙親都請滿6個月，才能夠有這個6加1，但現在討論的都是雙親，事實上單親更需要這樣一個延長的照顧，因為單親可能會更吃力一點，所以當然要把他考慮進來。

對此洪申翰表示，對勞工的照顧是我們重要的責任，不管是調薪或是通過《勞工職業災害保險及保護法》以及未來的《就保法》，都必須積極地修正保障勞工，相關法條修正正在規劃，這幾個月應該會提出相關修法草案，將先送到行政院然後再送立法院來討論。

