砧板別掛牆上！譚敦慈揭「1招」除霉：用熱水洗恐更髒

記者鄭玉如／台北報導

砧板若清潔與使用方式不當，恐成為細菌與黴菌的溫床。「無毒教母」譚敦慈提到，使用砧板一定要生、熟食分離，切食物過程中難免會留下刀痕，細菌可能滲入縫隙，造成發霉問題，若砧板已有霉斑，建議使用1比1000稀釋的漂白水進行濕敷，有助於去除黴菌。

譚敦慈在節目《祝你健康》中提醒，使用砧板一定要生、熟食分離，不過有人習慣以砧板正面切肉、翻到背面再切水果，其實仍會造成交叉污染，因為砧板在使用過程中容易產生刀痕，細菌、血水可能滲入縫隙，就算換面使用，仍有污染的疑慮。

譚敦慈說明，木質或塑膠砧板因為容易有細孔或留下刀痕，時間一久可能發霉；而她則是選擇不鏽鋼或玻璃砧板，表面平滑、沒有細孔，不易藏污納垢，也比較不會出現發霉問題。不過她也提醒，不鏽鋼與玻璃砧板不適合用來剁食材，以免造成損壞。

另外，清潔砧板也要注意，譚敦慈強調，砧板使用完後，應先以「冷水」沖洗，再用清潔劑刷洗乾淨，最後用熱水沖燙消毒。她解釋，若一開始就用熱水沖洗，殘留在砧板上的蛋白質遇熱會凝固，反而更容易卡在細孔或縫隙中，增加清潔的難度。

譚敦慈指出，如果砧板仍算新，但表面已出現霉斑，可使用1比1000稀釋的漂白水進行濕敷，有助於去除黴菌；但若霉斑反覆出現，仍建議更換砧板，以免影響健康。清潔完畢後，最好放在兩面通風的位置，別掛在牆上，降低長黴菌的風險。

