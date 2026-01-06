砧板洗錯細菌全下肚！無毒教母揭清潔易犯地雷

生活中心／杜子心報導



不少人下廚時一塊砧板用到底，卻不知道這樣的習慣，可能正悄悄把細菌一起吃下肚。無毒教母譚敦慈就曾在健康節目中提醒，砧板若清潔與使用方式不當，容易成為細菌與黴菌的溫床，最基本原則就是「生、熟食一定要分開」。她指出，切生肉時會留下血水，加上刀痕縫隙，就算翻面使用，也可能早已造成交叉污染，若再拿來切水果或熟食，恐讓沙門氏菌、大腸桿菌直接入口，嚴重甚至引發食物中毒。





白色砧板長黑點別再用 譚敦慈曝黴菌、食物中毒關鍵風險

譚敦慈提醒木質砧板容易留下刀痕、吸水發霉。（圖／民視新聞）

譚敦慈進一步說明，不同砧板材質各有風險與適用情境，她在節目《祝你健康》中分享，木質與塑膠砧板雖然常見，但容易留下刀痕、吸水發霉，若出現白色砧板長黑點、黑線，多半已經是黴菌；玻璃與不鏽鋼砧板表面平滑、不易藏污納垢，她自己會分別用來切水果、蔬菜與生食，但提醒這類砧板不適合剁食材，也容易滑動，使用時最好在底下墊布止滑。她也不建議市售雙面砧板，因為生肉血水可能早已滲入另一面，看似分開其實並不安全。

白色砧板長黑點別再用 譚敦慈曝黴菌、食物中毒關鍵風險

譚敦慈表示不鏽鋼砧板表面平滑、不易藏污納垢，適合切水果、蔬菜與生食。（示意圖／民視新聞）

至於清潔方式，譚敦慈特別點出許多人常踩的地雷，切過肉類、雞蛋後，千萬別一開始就用熱水沖。她解釋，蛋白質遇熱會凝固，反而卡進縫隙，正確順序應是先用冷水沖洗，再搭配清潔劑刷洗，最後才以熱水沖燙消毒。若砧板仍算新卻已出現霉斑，可用1比1000稀釋漂白水或過碳酸鈉濕敷清除；她也分享檸檬加鹽搓洗可以幫助除臭，實際操作時，可將擠過的檸檬搭配鹽巴，在砧板表面反覆搓洗，利用檸檬汁的酸性達到去味、抑菌與清潔效果。清潔完後，砧板也別直接掛在牆上，最好是放在兩面通風的位置，降低長黴菌的風險。

