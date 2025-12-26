砧板用多久該換？ 專家曝「關鍵年限」：超過清再乾淨也沒用

想像一下，你精心準備了一頓大餐，食材新鮮、烹調用心，但卻可能在最後一個環節，讓細菌和黴菌悄悄地混進家人的肚子裡！沒錯，這個「罪魁禍首」很可能就是你每天都在使用的砧板！它或許看起來無害，甚至你覺得已經清洗得很乾淨了，但真相可能超乎你的想像，足以讓你嚇到立刻手刀衝去換一塊新的！

刀痕累累的砧板，是細菌的「超級豪宅」？

重症醫師黃軒指出，我們每天在砧板上切肉、切菜、切水果，刀起刀落之間，砧板表面難免留下深深淺淺的刀痕。你以為這些只是歲月的痕跡嗎？大錯特錯！這些肉眼難以察覺的細小刮痕，簡直就是細菌和黴菌的「豪華公寓」！食物殘渣、水分，加上廚房潮濕的環境，簡直就是微生物們的溫床，讓它們在其中瘋狂繁殖。

一項發表在 《食品保護雜誌》(Journal of Food Protection) 的研究指出，即使是看似清潔的砧板，其表面也可能帶有相當數量的細菌，尤其是在有刀痕和裂縫的情況下，細菌更容易藏匿和生長。

這些細菌可能包括常見的金黃色葡萄球菌和大腸桿菌，它們一旦進入人體，特別是對腸胃功能較弱的兒童和老年人來說，很可能引發腸胃不適，甚至感染。

兩年魔咒：砧板壽命的「死亡倒數」

你家的砧板用了多久了？三年？五年？還是更久？如果是這樣，那真的要敲響警鐘了！一項調查結果令人震驚，無論是什麼材質的砧板，只要使用時間超過兩年，其菌落總數都可能飆升到每平方公分超過 3000 個菌落形成單位 (cfu/cm²)。更讓人心驚的是，竹製砧板在使用兩年後，菌落數量甚至可以達到驚人的千倍級增長！

這意味著，即使你的砧板看起來沒有發霉，沒有明顯的裂痕，但它很可能已經成為一個潛在的「細菌炸彈」！

什麼時候你得馬上換砧板？

為了全家人的健康，特別是抵抗力較弱的孩童和長輩，如果你的砧板已經「高齡」，或是表面出現了「發霉、開裂、深層刀痕」，請不要有任何猶豫，立刻、馬上把它換掉！

就算砧板看起來完好如初，也強烈建議每兩年就換一次新砧板，這點小錢和全家人的健康比起來，簡直不值一提！

砧板材質大解密 完美砧板真的存在嗎？

面對市面上琳瑯滿目的砧板材質，從竹製、木製、塑膠到不鏽鋼，到底該怎麼選才好？很遺憾，儘管科技日新月異，但目前還沒有一款砧板是百分之百完美的！每種材質都有它的優缺點：

1、竹製砧板

價格親民，輕巧好拿。但如同前面提到的，長期使用下，竹製砧板特別容易累積細菌，需要更頻繁地更換。

2、塑膠砧板

輕便、顏色多樣，但容易產生深層刀痕，清潔不易，且有些劣質塑膠可能釋放出有害物質。

3、不鏽鋼砧板

抗菌性強、不易發霉，但質地堅硬，對刀具損耗較大，且切菜時容易打滑。

4、木製砧板

傳統中式廚房的愛，結實耐用，對刀具友善，且具有一定的天然抑菌性。然而，木頭容易吸水發霉，若選購到拼接木，還可能面臨甲醛超標的風險。

黃軒強調，選擇砧板時，需要綜合考量你的使用習慣和需求。對於習慣砍剁、追求手感的家庭，實木砧板仍然是個不錯的選擇。但切記，務必選擇整木原切的砧板！許多市售的「實木砧板」其實是多塊小木頭拼接而成，這些拼接用的膠水很可能含有對人體有害的甲醛，長期使用會嚴重危害家人健康。購買時一定要睜大眼睛，最好能確認其生產過程，才能安心使用。

如何正確清洗和保養砧板？

雖然我們強調定期更換砧板的重要性，但正確的清潔和保養也能延長砧板的使用壽命，並降低細菌滋生的風險：

1、生熟分開

這是廚房衛生的黃金法則！準備兩塊或更多的砧板，一塊專門處理生肉、生海鮮，另一塊專門處理熟食、蔬菜和水果。避免交叉污染是防止食源性疾病的關鍵。

2、即時清潔

每次使用完畢後，立即用清水和清潔劑徹底清洗砧板。對於有油污或腥味的砧板，可以使用檸檬汁或小蘇打進行深層清潔。

3、徹底晾乾

清洗後務必將砧板直立放置於通風處，確保兩面都能徹底乾燥。潮濕的環境是細菌和黴菌滋生的溫床。

4、定期消毒

可以定期使用稀釋的漂白水、白醋或專業的砧板消毒液進行消毒。但請注意，消毒後一定要用清水徹底沖洗乾淨。

5、定期檢查

隨時注意砧板是否有發霉、裂痕或深層刀痕。一旦發現這些情況，請毫不猶豫地更換新的砧板。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

