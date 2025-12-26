砧板「竹製、塑膠、木製、不鏽鋼」哪種好？專家解答 很多人洗完都放錯

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

我們每天在砧板上切肉、切菜、切水果，刀起刀落之間，砧板表面難免留下深深淺淺的刀痕。你以為這些只是歲月的痕跡嗎？大錯特錯！這些肉眼難以察覺的細小刮痕，簡直就是細菌和黴菌的「豪華公寓」！食物殘渣、水分，加上廚房潮濕的環境，簡直就是微生物們的溫床，讓它們在其中瘋狂繁殖。

砧板材質大解密 完美砧板真的存在嗎？

面對市面上琳瑯滿目的砧板材質，從竹製、木製、塑膠到不鏽鋼，到底該怎麼選才好？重症醫師黃軒表示，很遺憾，儘管科技日新月異，但目前還沒有一款砧板是百分之百完美的！每種材質都有它的優缺點：

1、竹製砧板

價格親民，輕巧好拿。但如同前面提到的，長期使用下，竹製砧板特別容易累積細菌，需要更頻繁地更換。

2、塑膠砧板

輕便、顏色多樣，但容易產生深層刀痕，清潔不易，且有些劣質塑膠可能釋放出有害物質。

3、不鏽鋼砧板

抗菌性強、不易發霉，但質地堅硬，對刀具損耗較大，且切菜時容易打滑。

4、木製砧板

傳統中式廚房的愛，結實耐用，對刀具友善，且具有一定的天然抑菌性。然而，木頭容易吸水發霉，若選購到拼接木，還可能面臨甲醛超標的風險。

黃軒強調，選擇砧板時，需要綜合考量你的使用習慣和需求。對於習慣砍剁、追求手感的家庭，實木砧板仍然是個不錯的選擇。但切記，務必選擇整木原切的砧板！許多市售的「實木砧板」其實是多塊小木頭拼接而成，這些拼接用的膠水很可能含有對人體有害的甲醛，長期使用會嚴重危害家人健康。購買時一定要睜大眼睛，最好能確認其生產過程，才能安心使用。

如何正確清洗和保養砧板？

雖然我們強調定期更換砧板的重要性，但正確的清潔和保養也能延長砧板的使用壽命，並降低細菌滋生的風險：

1、生熟分開

這是廚房衛生的黃金法則！準備兩塊或更多的砧板，一塊專門處理生肉、生海鮮，另一塊專門處理熟食、蔬菜和水果。避免交叉污染是防止食源性疾病的關鍵。

2、即時清潔

每次使用完畢後，立即用清水和清潔劑徹底清洗砧板。對於有油污或腥味的砧板，可以使用檸檬汁或小蘇打進行深層清潔。

3、徹底晾乾

清洗後務必將砧板直立放置於通風處，確保兩面都能徹底乾燥。潮濕的環境是細菌和黴菌滋生的溫床。

4、定期消毒

可以定期使用稀釋的漂白水、白醋或專業的砧板消毒液進行消毒。但請注意，消毒後一定要用清水徹底沖洗乾淨。

5、定期檢查

隨時注意砧板是否有發霉、裂痕或深層刀痕。一旦發現這些情況，請毫不猶豫地更換新的砧板。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

