砰砰砰！中壢惡駕駛拒檢衝撞上演街頭追逐 員警連轟12槍制止仍在逃

【記者曾佳俊／桃園報導】桃園市一輛疑似變造車牌的小客車今（2）日上午於中壢區街頭遭警方攔查，車上駕駛拒絕配合突然加速逃逸，過程中逆向行駛、衝撞警方攔截，警方為防止危害擴大，支援警力於中山東路二段朝車輛連開12槍制止，但該車仍逃離現場，目前警方已鎖定逃逸路線，正全力追緝中。

警方表示，中壢警分局自強派出所員警今日上午9時50分許執行巡邏勤務，行經強國路與榮民路口時，巡邏車上的AI巡防系統突然跳出警示，顯示前方一輛自小客車疑似涉及變造車牌。員警隨即上前示意停車受檢，駕駛起初假意配合停靠，卻突然踩下油門加速逃逸。

警方立即通報線上警力攔截圍捕，該車沿途高速逃竄，行經中山東路二段時甚至逆向行駛，並出現衝撞攔查員警的危險行為。為防止事態擴大、危及其他用路人安全，支援趕抵的普仁派出所員警依規定使用警械，朝車輛連續開了12槍示警制止。

不過，嫌犯仍未停車，持續駕車逃逸，警方初步掌握其行車方向朝平鎮區一帶駛離。所幸整起事件未造成人員傷亡，詳細開槍時機與過程，警方將依程序製作報告釐清。

